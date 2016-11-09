Строительство линии легкого рельсового транспорта до Всеволожска может обойтись в 7,7 млрд рублей

ПАО «Группа ЛСР» выступило с предложением заключить концессионное соглашение на строительство линии легкого рельсового транспорта (ЛРТ) по направлению Петербург – Всеволожск, предварительная стоимость проекта – 7,7 млрд руб., цитирует заместителя председателя правительства Ленобласти Михаила Москвина его пресс-служба. Группа ЛСР предложила Ленобласти рассмотреть возможность сотрудничества по механизму концессионного соглашения, подтвердил представитель компании.

По словам Москвина, предложение предполагает концессию силами Ленобласти и софинансирование из федерального бюджета на этапе строительства, финансовая модель проекта пока не сформирована. Проект предполагает строительство 650 м путей на территории Петербурга и требует менее 1 млрд руб. из городского бюджета, говорит чиновник областного правительства. В случае отказа схема движения может быть изменена. Ответ Смольного в Ленобласти ожидают до конца года: «Если решение будет принято в ближайшее время, строительство ЛРТ начнется в 2018 г. и закончится в 2021 г.», – говорит собеседник «Ведомостей».

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга не подтвердили и не опровергли информацию об обращении группы ЛСР. ЛСР не обращалась к городу с таким предложением, утверждает вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. В ЛСР не комментируют этот вопрос.

ЛСР предлагает подключить линию ЛРТ, которая будет начинаться в центре Всеволожска (предположительно на Крымской улице), к трамвайной сети Красногвардейского района Петербурга, говорит Москвин. Для этого, по его словам, надо проложить 650 м путей в створе Ириновского проспекта, а строить депо во Всеволожске не придется. Во Всеволожском районе на территории бывшего аэропорта «Ржевка» площадью 175 га ЛСР планирует построить 1 млн кв. м жилья, объем инвестиций в проект – от 40 млрд до 60 млрд руб. Строительство еще не началось. Транспортная инфраструктура в этом районе практически отсутствует: ближайшая железнодорожная станция расположена в 1,5 км, а остановка единственного автобусного маршрута – в 2 км, к участку ведет только одна узкая автодорога, объясняет аналитик практики «Инфраструктура» консалтинговой группы «НЭО центр» Булат Талдытов. «За счет реализации проекта ЛРТ застройщик сможет продавать квартиры с существенной надбавкой к ценам жилых микрорайонов на аналогичном удалении от города», – считает эксперт. С ним согласен гендиректор Knight Frank St. Petersburg Николай Пашков: «Линия сможет повысить ликвидность жилищного проекта, как минимум значительно вырастут темпы продаж». По данным «Петербургской недвижимости», во Всеволожском районе продается 4,3 млн кв. м жилья более чем в 20 комплексах. Среди застройщиков – Setl City, ЦДС, «Мавис» и др. По данным дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти (ДРТС), население Всеволожска в 2025 г. составит 55 000 человек, к 2035 г. – 60 000 человек. Подключение ветки напрямую, без строительства транспортно-пересадочного узла, очень сильно усилит нагрузку на трамвайную сеть и создаст неудобства для будущих жителей, считает Талдытов.