Аэропорты начнут платить арендную плату за аэродромы, исходя из собственных доходов

Методику определения арендной платы за аэродромы разработал по заказу Минтранса Государственный НИИ гражданской авиации (ГосНИИ ГА). «Ведомости» ознакомились с документом, его подтвердили трое участников совещания в Минтрансе. Теперь аэропорты будут платить в зависимости от собственных доходов. Новая методика должна заработать в 2017 г., говорят два топ-менеджера аэропортов.

Еще в этом году размер платы определялся исходя из рыночной стоимости аэродрома, исчисляемой ежегодно независимым оценщиком. Такая оценка отменена в этом году, Минтранс разработал новый порядок, говорит представитель министерства.

«Алгоритм действий оценщиков недостаточно прозрачен и содержит субъективные составляющие <...> не учитывает отраслевую специфику <...> что не обеспечивает сопоставимость и прозрачность оценок, провоцирует коррупциогенность, является избыточно затратным для массового использования, влечет необоснованные расходы балансодержателя аэродромов», – говорится в отчете.

Крупный владелец аэродромов – ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (АГАА; на конец 2015 г. у него на балансе было 74 объекта, в том числе аэродромы в «Шереметьево» и «Внуково»). Аэродром в «Домодедово» принадлежит одноименному ФГУПу.

Сколько платить Для «Шереметьево» арендная плата может вырасти со 170 млн до 343–626 млн руб. в год, для «Домодедово» – с 348 млн до 391–518 млн руб., для «Внуково» – со 107 млн до 218–302 млн руб., следует из отчета.

Фактически рыночная оценка и арендная плата зависели от договоренности с оценщиком и АГАА, много примеров, когда плата сопоставимых по пассажиропотоку и доходам аэропортов отличается в 2 раза, говорит топ-менеджер крупного аэропорта. Такие диспропорции существуют, подтверждает директор Научного центра – 19 ГосНИИ ГА Александр Фридлянд. Например, почти равные по пассажиропотоку «Шереметьево» и «Домодедово» в 2015 г. заплатили соответственно 170 млн и 348 млн руб. Близкие аэропорты Хабаровска и Владивостока – соответственно 19,6 млн и 33,7 млн руб., следует из отчета. Случается, что аэропорт не соглашается с оценкой аэродрома и арендной платой, не вносит ее или платит, исходя из собственных оценок, что приводит к затяжным судам между аэропортами и АГАА, добавляет чиновник.

ГосНИИ ГА предложил на выбор четыре методики. По всем размер платы прямо пропорционален масштабам деятельности аэропортов. В первой плата зависит от годового пассажирогрузооборота (каждый пассажир приравнивается к грузу в 90 кг), во второй – от обслуженной максимальной взлетной массы, третья учитывает пассажиро- и грузопоток, четвертая – доход от взлетно-посадочных операций.

В 2015 г. ФГУПы получили от 46 аэропортов 1,07 млрд руб. Цель методики – не увеличить арендные сборы, а сделать расчеты прозрачными и распределить плату равномерно между всеми аэропортами, говорят топ-менеджеры двух аэропортов. Впрочем, рост произойдет: согласно отчету общая арендная плата 46 аэропортов вырастет до 1,85–2,4 млрд руб. в зависимости от методики.

15 сентября на совещании в Минтрансе отчет был одобрен, но исполнителю рекомендовали учесть позицию отрасли – в частности, что нецелесообразно увеличивать нагрузку на аэродромы, говорится в протоколе (с ним ознакомились «Ведомости», документ подтвердили два участника совещания). ГосНИИ ГА доработал отчет, коэффициенты были снижены, поэтому роста платы не будет, говорит топ-менеджер аэропорта. Есть разные варианты, в течение ноября они должны быть согласованы Минтрансом. Методику утвердит правительство.

«Предложенный вариант – шаг в сторону повышения прозрачности и усиления конкуренции на рынке в отличие от действующего подхода, который опирается в основном на субъективное мнение оценщика», – говорит представитель «Домодедово». Но есть вопросы. Например, пункт об одностороннем увеличении арендной платы исходя из потребностей арендодателя. «Он противоречит смыслу новой методики и, по сути, ставит арендную плату в зависимость от потребностей балансодержателей, для которых это единственная статья дохода», – отмечает он. Представители «Шереметьево» и «Внуково» не ответили на запросы.