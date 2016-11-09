Лондонский суд отклонил иск «Татнефти» к украинским бизнесменам на $380 млн

Лондонский суд снял арест с зарубежных активов бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко на сумму $380 млн по делу о поставках нефти на Кременчугский НПЗ (КНПЗ, принадлежит АО «Укртатнафта»), следует из решения Высокого суда Лондона. Кроме того, Боголюбов и Ярославский добились того, что суд отклонил иск «Татнефти» против них «в связи с отсутствием реальных шансов на успех».

«Татнефть» подала иск к бизнесменам 23 марта 2016 г., обвинив их в том, что они в 2009 г. мошенническим путем присвоили средства, причитавшиеся «Татнефти» за нефть, поставленную на КНПЗ. Российская компания требовала возместить ущерб на $334,1 млн и проценты. В апреле лондонский суд арестовал зарубежные активы бизнесменов на сумму $380 млн.

В решении суда указано, что «Татнефть» продавала нефть КНПЗ через посредников. Первым из них была «Сувар-Казань», которая от своего имени продавала сырье «Татнефти» украинской компании «Авто» и переводила оплату в Россию. «Авто» выступала также агентом и перепродавала нефть предприятию «Таиз», у которого был как прямой контракт на продажу нефти «Укртатнафте», так и контракт через еще одного посредника – «Технопрогресс».

«Татнефть» в иске утверждает, что ответчики приобрели контроль над предприятиями «Таиз» и «Технопрогресс», после чего якобы организовали мнимые платежи от «Укртатнафты» этим компаниям. Но «Сувар-Казань» деньги не получила. Ответчики якобы вывели их из компаний через подложные операции с акциями фиктивных компаний и платежные соглашения с ними. Многие из этих платежей, утверждает «Татнефть», были связаны с Боголюбовым и Коломойским.

Общая сумма неплатежей превысила $420 млн, в апреле 2008 г. посредники в российском суде заключили соглашение, по которому права требования о взыскании этой суммы они переуступили «Сувар-Казани». Параллельно в 2008 г. «Укртатнафта» доказала в украинском суде, что соглашение о переуступке прав требования долга недействительно. Таким образом «Укртатнафта» сократила сумму к взысканию с $439,4 млн до $105,3 млн. Позже «Таиз», «Технопрогресс» и «Авто» были объявлены банкротами и ликвидированы.

«Татнефть» не удовлетворена решением суда и продолжит работу по защите своих прав, говорит представитель компании. «Татнефть» намерена подать ходатайство в апелляционный суд. 8 ноября, по его словам, суд удовлетворил ходатайство компании о продлении обеспечительных мер на $200 млн на период апелляции.

Дело не дошло до рассмотрения по существу, английские процессуальные нормы позволяют отказать в иске, используя упрощенный порядок, и прекратить производство на предварительной стадии, если судья не видит разумной возможности для истца выиграть, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. «Запросить и получить обеспечительные меры истцу относительно просто, и делается это в крайне сжатые сроки, чтобы ответчик не мог вывести, перепродать активы. Но если ответчик приводит убедительные доводы того, что иск не имеет реальных шансов на успех, судья еще на предварительной стадии может закрыть дело, чтобы не перегружать работой судебную систему Англии», – говорит юрист.

Представитель «Укртатнафты» не ответил на вопросы «Ведомостей», представитель Ярославского отказался от комментариев, связаться с другими участниками процесса не удалось.