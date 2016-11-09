Два завода – Пермский и Новошахтинский – остановили прием нефти

В ночь на вторник Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НЗНП) прекратил прием топлива. Это произошло из-за сложной производственной обстановки и отсутствия свободной емкости, сообщил представитель «Транснефти». Накануне завод принял только 2/3 заявленного объема.

В субботу, 5 ноября, прием нефти после временного отключения электроэнергии ограничил «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (Пермский НПЗ). Причиной стало отключение электроэнергии из-за короткого замыкания на собственной электростанции. В сообщении Пермского НПЗ говорится, что взамен была задействована резервная схема энергоснабжения от внешних сетей. Сейчас завод работает в технологическом режиме.

6 ноября приема нефти на Пермском НПЗ не было полностью, а с 7 по 10 ноября в связи с продолжением операций по выводу на нормальный технологический режим объектов объем поставок сокращен в 3,5 раза, сказал представитель «Транснефти». Представители заводов и «Лукойла» не ответили на запросы.

Мощность Пермского НПЗ – 13,1 млн т в год, около 40% продукции отправляется на экспорт. НЗНП производит 2,5 млн т топлива в год, собственники предприятия аффилированы с аграрной группой «Юг Руси». Завод выпускает топливо невысокого качества и ориентирован на потребности «Юга Руси».

Обеспечение топливом внутреннего рынка остается стабильным, отметил представитель Минэнерго. Уровень запасов бензина составляет около 1,5 млн т и позволяет исключить негативное влияние возможных нештатных ситуаций, сказал он. Выход на установленный технологический режим Пермского НПЗ запланирован на 9 ноября. Простой Новошахтинского НПЗ на топливный рынок не оказывает никакого влияния, в выпускаемой им продукции отсутствуют бензин и дизельное топливо, сказал он.

Ничего серьезного не произошло, на оптовые цены на топливо такие происшествия не повлияют, говорит гендиректор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. Пермский НПЗ не сократил продажи нефтепродуктов на бирже, отмечает он.

По его словам, к концу года дизельное топливо еще может подешеветь, но ситуация с бензином другая. Из ноябрьской выработки большой объем запланирован на экспортные поставки, а в декабре ожидается высокий спрос на оптовом рынка, так как участники рынка будут делать запасы на январские праздники и на время остановки Московского НПЗ, говорит Турукалов. С начала года Аи-92 на бирже подорожал на 18,3% до 38 114 руб. за 1 т, дизтопливо – на 15% до 33 299 руб. за 1 т.