«Лукойл» не собирается участвовать в приватизации «Роснефти», заявил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун: «Вопрос решен <...> Директива правительства вышла и по ней все понятно» (цитата по ТАСС). «Лукойл» мог бы стать одним из претендентов на пакет акций «Роснефти». 31 октября президент Владимир Путин предложил президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову принять участие в приватизации «Роснефти», говорил «Ведомостям» человек, знакомый с ходом переговоров.

7 ноября вышло распоряжение правительства о продаже акций «Роснефти». Путин говорил, что 19,5% своих акций может купить сама «Роснефть» – в качестве временной меры. Самовыкуп акций «Роснефтью» этим распоряжением не предусмотрен, сказал министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Участвовать в приватизации «Лукойлу» невыгодно: небольшой пакет не даст ему возможности влиять на управление «Роснефтью», говорит портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. С ним согласен политолог Алексей Макаркин. «Единственный человек, который может переубедить «Лукойл», – это президент», – сказал Макаркин. В таком случае «Лукойл», по сути, сделает взнос в государственный бюджет, считает политолог. Если будет принято однозначное политическое решение, избежать такой «социальной ответственности» «Лукойлу» будет сложно, заключает он.

Купить долю в «Роснефти» в качестве финансовой инвестиции не такая уж плохая идея для «Лукойла», возражает аналитик «Уралсиба» Алексей Кокин. Акции «Роснефти» чувствительны к колебаниям цены на нефть, могут быть инструментом игры на повышение, поясняет он. Правительство оценило пакет «Роснефти» примерно в 711 млрд руб. с учетом дисконта в 5%. Рынок сходится на том, что такая оценка достаточно привлекательна, цена акций не выглядит завышенной – в отличие от истории с «Башнефтью», отмечает Кокин.

Представитель «Лукойла» отказался от комментариев.