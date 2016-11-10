Капитализация Объединенной транспортно-логистической компании может вырасти в 3,5 раза

А чистая прибыль – почти в 10 раз, согласно ее новой стратегии

Объединенная транспортно-логистическая компания (ОТЛК) направила акционерам на согласование стратегию развития компании до 2025 г. «Ведомости» ознакомились с ее содержанием, документ подтвердили федеральный чиновник и человек, близкий к ОТЛК. Представители ОТЛК, РЖД (99,84% в ОТЛК), железных дорог Белоруссии и Казахстана (у них по 0,08%) отказались от комментариев. ОТЛК создавалась как объединенный контейнерный оператор, который будет перевозить грузы из Китая в Европу.

Согласно документу ОТЛК будет развиваться в три этапа. На первом этапе (2016–2017 гг.) это будет компания без активов. В 2014 г. РЖД внесла в ОТЛК 50% «Трансконтейнера» и 100% «РЖД логистики», а в 2016 г. активы было решено вывести.

Когда своих инфраструктурных активов в ОТЛК не останется, основной ее бизнес-моделью будет предоставление услуг по транзитным перевозкам на инфраструктуре колеи 1520 мм. В качестве базового маршрута предлагается Достык / Алтыконь – Брест. Мощности ОТЛК будет привлекать на рынке. Предполагается, что грузооборот компании за 2016 г. составит 86 100 TEU, в 2017 г. – 137 500 TEU, а к 2025 г. должен достигнуть 1 млн TEU, указано в стратегии.

В 2016 г. ОТЛК планирует заработать на одном груженом вагоне в направлении Европа – Китай $339, в обратном направлении – $283.

Деньги на вагоны В 2018 г. инвестиции в вагоны могут составить около $15,9 млн, а до 2025 г. – $86,62 млн, в терминалы соответственно $8 млн и $20 млн, следует из стратегии ОТЛК.

По итогам 2016 г. ОТЛК может получить выручку в $11,56 млн, EBITDA составит $6,36 млн, чистая прибыль – $5,1 млн, следует из финансовой модели. Также прогнозируется увеличить выручку в 2017 г. почти в 4 раза до $40,5 млн, EBITDA в этом случае достигнет $31,2 млн, а чистая прибыль – $25,5 млн.

На втором этапе, с 2018 по 2020 г., рассматривается возможность точечного приобретения инновационных активов (вагонов повышенной вместимости) и кооперация с Транспортно-логистическим центром (ТЛЦ) на пути маршрута ОТЛК (см. врез).

На третьем этапе, с 2020 по 2025 г., собственный парк ОТЛК должен обеспечить до 50% потребности сервисного маршрута. «Стратегия еще не согласована всеми акционерами компании», – знает человек, близкий к менеджменту ОТЛК. «В частности, есть расхождения, нужно ли ОТЛК приобретать собственные активы, если да, то до какой доли их доводить», – продолжает он. «Сейчас рассматривается три варианта: без активов, до 30% собственных активов и до 50%», – уточняет собеседник.

Если акционеры решат оставить ОТЛК без активов, то выручка компании к 2025 г. составит $55,8 млн, EBITDA – $44,1, капитализация – $392,4 млн. В этом случае акционеры могут получить $114,47 млн дивидендов. Если же будет решено приобрести до 50% активов и проинвестировать в ТЛЦ, выручка ОТЛК в 2025 г. может достигнуть $88,97 млн, EBITDA – $66,95 млн, а чистая прибыль – $49,2 млн. В этом случае капитализация компании составит $596 млн, текущая ее стоимость – $169 млн. Тогда акционеры получат до 2025 г. $93,53 млн.

«ОТЛК без активов – вполне жизнеспособная модель, но компании будет непросто конкурировать с владеющими активами игроками («Трансконтейнер», Fesco), а также с компанией «РЖД логистика», – считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Приобретение инновационного подвижного состава усилит конкурентные преимущества ОТЛК при реализации инновационных мультимодальных схем с использованием, например, open top контейнеров», – подчеркивает он. Планы по грузообороту Бурмистров считает амбициозными: «Их реализация во многом будет зависеть от казахстанских партнеров: готов ли Казахстан стратегически фокусироваться на транзите именно через ОТЛК, а не диверсифицировать список компаний, которые бы работали на транзитных направлениях между Китаем и Европой».