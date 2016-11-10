«Транснефть» предлагает еще больше увеличить тариф на транспортировку нефти в 2017 году

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил министерствам до 14 ноября проработать дополнительное увеличение в 2017 г. тарифа на прокачку по системе «Транснефти» на 1,94%

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил министерствам до 14 ноября проработать дополнительное увеличение в 2017 г. тарифа на прокачку по системе «Транснефти» на 1,94%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств. Тариф по системе «Транснефти» индексируется с коэффициентом 0,9 от уровня прогноза инфляции (прогноз Минэкономразвития – 4% на 2017 г.). Представитель «Транснефти» подтвердил предложение. В ФАС получили письмо аппарата правительства, сказал «Ведомостям» начальник управления ФАС Дмитрий Махонин. Минэкономразвития вопрос прорабатывает, Минэнерго его пока не получило, говорят их представители.

«Газпром нефть», «Лукойл» и «Новатэк» сочли предложенный «Транснефтью» тариф на транспортировку по новому нефтепроводу Заполярье – Пурпе завышенным, об этом они сообщили Минэнерго. Компании снизили планы поставок нефти, это сильно увеличивает срок окупаемости трубы, возражала монополия. Нефтяники предлагали установить тариф по Заполярье – Пурпе на уровне среднего по системе из расчета на 100 ткм, а операционные затраты «Транснефти» на этой трубе компенсировать повышением тарифа по всей системе. «Транснефть» поддерживает «конструктивное предложение» нефтяников дополнительно индексировать тариф, сказал представитель «Транснефти». Средний тариф по всей системе предлагается в 51,2 руб. за 100 ткм после индексации, добавил он.

ФАС предложение «Транснефти» не поддерживает. Правительство борется с перекрестным субсидированием в тарифном регулировании, напоминает Махонин: «Для компаний, которые не будут сдавать нефть в Заполярье – Пурпе, например «Сургутнефтегаз», поднимать тариф было бы нелогично». В приказе службы предлагается его величина в 399,1 руб./т, это на 42% ниже, чем предлагала «Транснефть» (692 руб./т).

Схема субсидирования одной трубы за счет других магистралей существовала, например, после запуска трубопровода ВСТО, который также окупался за счет единого системного тарифа, напоминает аналитик «Атона» Александр Корнилов. Такая схема позволит избежать резкого скачка тарифа по Заполярье – Пурпе. Но нефтяники и без того считают тарифы высокими и будут спорить, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

Представитель Дворковича отказался от комментариев, представители нефтяных компаний не ответили на запрос.