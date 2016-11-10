Архангельский ЦБК увеличит производство целлюлозы в 3 раза

Архангельский ЦБК (АЦБК) планирует начиная с 2025 г. ежегодно варить 1,5 млн т целлюлозы – почти в 2 раза больше, чем сейчас, рассказал председатель совета директоров АЦБК Хайнц Циннер (его слова передал представитель завода). Это позволит увеличить производство товарной целлюлозы втрое до 727 000 т год начиная с 2025 г.

Рост произойдет за счет модернизации существующих мощностей и строительства на территории АЦБК нового цеха варки беленой хвойной целлюлозы мощностью 500 000 т в год, поясняет представитель. Строительство цеха начнется после завершения текущего ключевого инвестиционного проекта – по увеличению выпуска тарного картона на 20% до 600 000 т в год, говорит он. В этот проект планируется инвестировать около 190 млн евро. Сколько будет потрачено на новый цех целлюлозы, представитель не раскрыл. Он может обойтись АЦБК примерно в 200 млн евро, говорит гендиректор информационно-торговой сети Lesprom Network Алексей Богатырев. За счет использования имеющейся инфраструктуры компания сэкономит около 100 млн евро, добавляет он.

Производство целлюлозы позволит увеличить экспорт, продолжает представитель АЦБК. В 2016 г. за рубеж планируется поставить около 65 000 т, а начиная с 2025 г. прогнозируются поставки в объеме 560 000 т в год. По его словам, экспорт в перспективе будет сконцентрирован на европейском рынке. Чтобы обеспечить гарантированный допуск на европейский рынок, новый цех будет работать по технологии бесхлорной отбелки, говорит собеседник. Она используется и сейчас, но доля такой продукции пока невелика, добавляет он.

Желание отправлять почти всю экспортную целлюлозу в Европу компания объясняет удобной логистикой – для АЦБК европейский рынок ближе, чем, например, китайский. Об этом говорит и Богатырев. К тому же европейский рынок развитый и растущий, за счет слабого рубля компания может предлагать привлекательные цены, наращивая в итоге поставки, отмечает эксперт.

АЦБК не единственная компания, которая увеличивает производство целлюлозы в России. Наращивает ее выпуск группа «Илим», в Вологодской области производство целлюлозы намерена организовать группа «Свеза», изучает возможность строительства своего нового ЦБК Segezha Group – он может появиться в Красноярском крае, в этом же регионе планирует построить ЦБК и Внешэкономбанк. Планы компаний связаны прежде всего с желанием развивать экспорт. Сейчас все проекты в лесопромышленном комплексе, связанные с поставками за рубеж, эффективны, комментирует Богатырев. Рублевая выручка как минимум в 1,5 раза выше, чем была до девальвации, и эта ситуация с учетом прогнозных цен на нефть скорее всего сохранится долго, объясняет он.