Статья опубликована в № 4200 от 10.11.2016 под заголовком: «Металлоинвест» переехал в Россию

Алишер Усманов и партнеры упростили структуру владения «Металлоинвестом». Теперь 100% компании принадлежит ООО «Юэсэм Металлоинвест», которое контролирует USM Holdings, а ее крупнейшие владельцы Усманов (48%), Владимир Скоч (30%), Фархад Мошири (10%).

Для реорганизации «Юэсэм Металлоинвест» купил 22,1% «Металлоинвеста» у USM Holdings, 15,1% – у Лебединского ГОКа, а также 4,5% – у USM Investments и 3,19% – у ОЭМК. Так удастся упростить структуру собственности и повысить качество корпоративного управления, уверен председатель совета директоров «Металлоинвеста» Иван Стрешинский. Консолидацию планируется завершить до конца 2016 г., отмечает представитель компании.

«Юэсэм Металлоинвест» создан в декабре 2014 г., тогда же USM Holdings начала перевод активов в Россию и передала контрольный пакет в «Металлоинвесте» новой структуре. Перевод активов в российскую юрисдикцию компания связывала с курсом президента Владимира Путина на деофшоризацию.

Упрощение структуры владения имеет смысл перед размещением акций на бирже или возможной продажей, отмечает старший аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Чем прозрачнее структура – тем привлекательнее актив, говорит он. Акционеры по-прежнему рассматривают возможность провести IPO, отметил член совета директоров «Металлоинвеста» Павел Митрофанов. Продать часть «Металлоинвеста» на бирже ее собственники пытались в 2008 г., тогда она оценивалась в $30 млрд, размещение отложили. Лебединский ГОК продал свой пакет «Юэсэм Металлоинвесту» за 90,5 млрд руб., весь «Металлоинвест» был оценен в 567 млрд руб. ($8,8 млрд по текущему курсу).

Консолидацию активов на российской субхолдинговой компании вряд ли можно назвать деофшоризацией, отмечает партнер адвокатского бюро КИАП Антон Самохвалов. Например, в январе Виктор Вексельберг и партнеры для перевода активов «Реновы» в Россию зарегистрировали ООО «Ренова». USM Holdings – кипрская компания. Нынешняя структура «Металлоинвеста» позволяет, не поднимая дивиденды на уровень зарубежного холдинга, инвестировать их в иные российские проекты с уровня российского акционера, при этом сохраняются возможности урегулировать отношения бенефициаров по иностранному праву и сохранить трастовый механизм на «самом верху» структуры, говорит Самохвалов.