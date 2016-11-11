Канадская Genoil объявила о гигантских планах в Чечне

Канадская Genoil и «Грознефть» подписали соглашение о намерениях по проектам в добыче и переработке нефти на сумму до $50 млрд в России, в частности в Чечне. Об этом говорится в пресс-релизе Genoil. Компания намерена инвестировать эту сумму в развитие инфраструктуры на нефтяных месторождениях в России, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Genoil выбрала для старта Чеченский регион, куда намерена инвестировать до $15 млрд.

«У нас очень хорошие связи с китайскими инвесторами, мы готовы инвестировать средства в развитие инфраструктуры и верим, что с помощью этого можно увеличить производство нефти в России», – отметил представитель Genoil.

Председатель совета директоров ООО «НК «Грознефть» Андрей Гусак подтвердил «Ведомостям» подписание соглашения. «В первую очередь деньги будут вкладываться в развитие месторождений в республике, чтобы затем создать нефтеперерабатывающий комплекс мощностью 3–6 млн т нефти», – сказал он. Площадка для производства, по его словам, уже выбрана. Также партнеры не исключают покупку добывающих активов в других регионах и интересуются инвестициями в НПЗ им. Менделеева в Ярославской области (см. врез), а также рассматривают возможность экспорта нефти в Казахстан, продолжил Гусак. О каких месторождениях идет речь, он не уточнил.

Genoil основана в 1998 г., ее акции торгуются на OTC Market Grouр (внебиржевая система торгов акциями). После публикации пресс-релиза ее акции выросли на 9,4%. По информации компании, она располагает технологией переработки тяжелой нефти в качественные нефтепродукты. «Мы обеспечили клиента на Ближнем Востоке соглашением о сотрудничестве на $5 млрд от ведущего китайского банка, чтобы профинансировать добычу 3,5 млн барр. нефти в сутки», – говорится в пресс-релизе Genoil. «Мы представляем Китай. И деньги должны идти непосредственно из Китая. Мы не хотим чего-то покупать в России, мы приходим с инвестициями», – сказал представитель компании. По словам Гусака, он уже сотрудничал с Genoil, поэтому компания и выбрала Чечню для инвестиций.

Неработающий завод Ярославский НПЗ им. Менделеева – первый нефтеперерабатывающий завод в России среди ныне действующих, основанный в 1879 г. Сейчас проходит процедуру банкротства. В среду суд приостановил на 30 суток деятельность из-за нарушений, обнаруженных Ростехнадзором, сообщила пресс-служба ведомства.

Свои технологии компания хочет использовать в обоих проектах, по которым подписала соглашения о намерениях. Но в Чечне нефть легкая, дополнительные технологии не нужны, удивляется собеседник «Ведомостей» в одной из нефтяных компаний. Сервисная Genoil ему не знакома. Не слышал о ней и источник «Ведомостей» в крупной нефтесервисной компании. В 2004 г. «Лукойл» заключил с Genoil соглашение на исследования нефти Ярегского месторождения.

ООО «НК «Грознефть» зарегистрировано 7 апреля 2016 г., 70% принадлежит Ахмеду Эльбиеву, 30% – Ларисе Гусак, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Структура создана для привлечения инвестиций в Чеченскую республику, объяснил Гусак. В 2000 г. он возглавлял ГУП «Грознефть», писал «Коммерсантъ». С 20 февраля 2002 г. лицензиями на разработку нефтегазовых месторождений на территории Чеченской республики владеет «Роснефть», функции оператора в регионе – у ОАО «Грознефтегаз». Добыча компании за 2014 г., по данным «СПАРК-Интерфакса» (более свежих данных нет), – 447 000 т нефти и конденсата. В 1970-е гг. в Чечне добывалось около 30 млн т нефти в год, к началу 1990-х добыча упала до 3–4 млн т, писали «Ведомости». История неясная – компания неизвестная, сумма очень большая, говорит аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Размер средств вызывает большие вопросы: $50 млрд – сумма, сопоставимая с годовыми капзатратами всего российского ТЭКа, отмечает Нестеров. В стране и так избыточные мощности по переработке, есть проблемы со сбытом нефтепродуктов, добавляет он.

Проект не вызывает никакого доверия, говорит директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин. По его словам, компания из благонадежной юрисдикции с китайскими инвестициями планирует вложить в то, что не имеет экономического смысла. Китайцам, чтобы зайти на российский рынок, канадцы не нужны – у них есть компетенции, ресурсы и связи, говорит Панин.

В Минэкономразвития документы не поступали, сказал представитель ведомства. Представитель Минэнерго не ответил на запрос. Телефоны пресс-секретаря главы Чеченской республики Рамзана Кадырова не отвечали.