Siemens задерживает поставку четырех турбин для ТЭС в Тамани

«Технопромэкспорт», дочерняя компания «Ростеха», обратился в правоохранительные органы в связи с неисполнением «Сименс технологии газовых турбин» своих договорных обязательств, цитируют ТАСС и Reuters сообщение «Технопромэкспорта». В нем указывается, что компания задерживает поставку газотурбинного оборудования для энергообъектов в Тамани. «Сименс технологии газовых турбин» – совместное предприятие Siemens и «Силовых машин» Алексея Мордашова, созданное в 2015 г. Представитель Siemens отказался от комментариев, представители «Технопромэкспорта», «Силовых машин» не ответили на запросы.

Доследственную проверку проводит ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ее причиной стал значительный материальный ущерб, нанесенный «Технопромэкспорту». «Сименс технологии газовых турбин» препятствует отгрузке части газотурбинного оборудования, которое полностью оплачено «Технопромэкспортом», отмечается в сообщении, цитируемом агентствами. Представитель регионального МВД на запрос «Ведомостей» также не ответил.

Для чего нужны Контракт на поставки четырех газотурбинных установок мощностью 165 МВт каждая был заключен весной 2015 г. для строительства электростанции в Тамани (проектная мощность – 450 МВт). Были опасения, что турбины могут отправиться в Крым, где «Технопромэкспорт» строит электростанции в Симферополе и Севастополе.

В начале года федеральный чиновник говорил «Ведомостям», что две турбины из четырех «Технопромэкспорт» уже должен был получить. В отношении «Технопромэкспорта» введена процедура наблюдения, финансовое положение компании ухудшилось из-за санкций Евросоюза и США, поэтому в сентябре компания выставила все четыре турбины на продажу. Предполагалось, что аукцион продлится до конца сентября, стартовая цена была 166,7 млн евро. В условиях «Технопромэкспорт» указывал, что покупатель должен гарантировать, что турбины не будут в итоге поставлены в Крым. Но через несколько дней информация об этом аукционе пропала с сайта B2BCenter, где она была размещена.

Компания-производитель не имеет права ограничивать собственника и не поставить оборудование, говорит старший юрист адвокатского бюро А2 Мария Пономарева, а если есть факт полной оплаты, то право собственности на него уже у «Технопромэкспорта». Производитель может ограничить техническое и гарантийное обслуживание турбин в связи с тем, что изначально они разрабатывались и производились для одной электростанции, а могут быть использованы для строительства другой, продолжает она.

Если допущено нарушение контракта (сроков поставки), «Технопромэкспорт» может рассчитывать на неустойку, размер которой определяется контрактом либо может быть установлен судом, говорит Пономарева. «Сименс технологии газовых турбин» может отказаться от поставок, но тогда компании придется в полном объеме вернуть выплаченные за турбины деньги, возместить понесенные заказчиком убытки и выплатить неустойку, заключает эксперт.

Такие разбирательства могут закончиться уголовными последствиями, если нарушившая договор сторона имеет очевидный умысел на хищение чужого имущества или причинение вреда своему контрагенту, говорит партнер Orient Partners Илья Федотов.

В подготовке статьи участвовал Алексей Никольский