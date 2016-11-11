Вьетнам отказался от строительства АЭС с «Росатомом»

Правительство Вьетнама отказалось от планов строительства АЭС в связи с падением стоимости традиционных энергоносителей и замедлением развития внутреннего рынка. Законопроект о приостановке атомной программы будет внесен в парламент Вьетнама, пишет The Wall Street Journal.

В 2009 г. Вьетнам рассчитывал построить две АЭС. В 2010 г. он подписал с Россией межправительственное соглашение, по которому стороны были намерены построить электростанцию «Ниньтхуан-1» с двумя энергоблоками общей мощностью 2,4 ГВт. По плану строительство АЭС должно было начаться в 2017 г. и завершиться к 2023–2024 гг. Соглашение о строительстве второй электростанции было подписано с Японией.

В 2010 г. Вьетнам заказал технико-экономическое обоснование для строительства «Ниньтхуан-1» у «Группы Е4» Михаила Абызова, генподрядчиком для возведения АЭС стороны выбрали структуру «Росатома» – «Атомстройэкспорт». Проект «Ниньтхуан-1» оценивал в 2012 г. председатель правительства Дмитрий Медведев в $10 млрд. Планировалось, что Россия для возведения АЭС предоставит кредит Вьетнаму на $8 млрд.

Возможную отмену строительства «Ниньтхуан-1» представитель «Росатома» комментировать отказался, представитель вьетнамского правительства на вопросы «Ведомостей» не ответил.

Последствий для Вьетнама, если страна действительно откажется от программы развития АЭС, может не быть, между сторонами не было подписано обязывающих контрактов, считает источник «Ведомостей», участвовавший в разработке проекта «Ниньтхуан-1».

«Ниньтхуан-1» – не единственный энергообъект, который Вьетнам отказался строить с российскими компаниями. В октябре 2016 г. правительство Вьетнама отказалось от услуг «Интер РАО» для строительства за $2 млрд теплоэлектростанции «Куангчать-2» (мощность – 1,2 ГВт). Проект «Интер РАО» изначально был на грани рентабельности, но из-за кризиса и девальвации рубля он стал нецелесообразным, говорили источники «Ведомостей», близкие к российской компании.

У «Росатома» много рамочных контрактов на строительство АЭС, но реализуются они далеко не все, даже если проект не состоится, это не сильно повлияет на финансовое положение российской компании, считает руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова.