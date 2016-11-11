«Новатэк» просит не повышать тарифы на сжиженный газ и газовый конденсат, как хочет РЖД

Предправления «Новатэка» Леонид Михельсон попросил вице-премьера Аркадия Дворковича не допустить роста железнодорожных тарифов на перевозку стабильного газового конденсата на 14,5% и сжиженного углеводородного газа на 12,2%. Это произойдет, если будут одобрены предложения РЖД унифицировать тариф на перевозку нефтяных грузов и индексировать плату за порожний пробег цистерн, говорится в его письме от 30 сентября, с которым ознакомились «Ведомости» (письмо подтвердил федеральный чиновник). Михельсон считает, что рост тарифов по этим грузам должен быть не более 4,5%, как предусмотрено приказом ФАС.

РЖД предложила дополнительно индексировать тарифы в 2017 г.: на контейнерные перевозки и перевозки в полувагонах грузов 1-го и 2-го классов – на 4,2%, грузов 3-го класса – на 2,2%, за порожний пробег – на 2,75%. А если такая мера не будет поддержана, то проиндексировать тариф за порожний пробег на 10%. Кроме того, монополия намерена поэтапно сблизить тарифы на перевозку нефтяных грузов вне зависимости от класса. Замминистра экономического развития Николай Подгузов в письме в ФАС («Ведомости» ознакомились с его содержанием) от 5 ноября пишет, что предложения РЖД не поддерживает, а изменения в прейскуранте 10-01 приведут к увеличению доходных поступлений только в краткосрочном периоде. Например, при переводе бензина стабильного газового и дистиллята газового конденсата из I во II тарифный класс доходы компании в 2017 г. возрастут на 11,9 млрд руб. Для грузоотправителей указанных грузов тарифы увеличатся на 60–80%. «Предлагаемые изменения приведут к пересмотру параметров существующих и планируемых инвестпроектов, к возможному отказу от их реализации, что, безусловно, негативно отразится на объемах отгружаемой по железной дороге продукции», – заключает Михельсон. Минэкономразвития не против предусмотреть единый тариф на перевозку нефти и нефтеналивных грузов вне зависимости от класса при разработке новой тарифной системы, но только в новом прейскуранте 10-01. Предложения РЖД могут привести к росту тарифа для грузоотправителей в 2017 г. в среднем на 12%, говорится в письме руководителя ФАС Игоря Артемьева на имя Дворковича («Ведомости» ознакомились с его содержанием). Чиновник подтвердил содержание этих писем. ФАС считает «нецелесообразным компенсировать потери от оттока маржинальных грузов за счет повышенной индексации тарифов на оставшиеся грузы» и предлагает ограничиться повышением в среднем не более чем на 4% по всем видам грузов. Проект плана РЖД на 2017 г. предусматривает снижение экспортных перевозок нефтяных грузов в наиболее массовом сегменте II тарифного класса на 9%, говорится в письме. Стивидорные услуги, устанавливаемые в долларах, с 2014 г. выросли в 2,5 раза, услуги по предоставлению подвижного состава только в текущем году подорожали вдвое. Поэтому предлагаемое РЖД увеличение тарифной нагрузки на экспортеров может быть критичным, предупреждает Артемьев. Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев, ФАС не ответила на запрос.

Политика РЖД может привести в среднесрочной перспективе к потере единственного растущего сегмента на рынке железнодорожных перевозок нефтеналивных грузов – стабильного газового конденсата, говорит и гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В последние 5–7 лет именно избыточное тарифное давление со стороны РЖД привело к тому, что перевозки нефти и нефтепродуктов с железной дороги переориентировались на нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, говорит он.