Транспорт
Статья опубликована в № 4201 от 11.11.2016 под заголовком: Приморский порт вернется в прошлое

ФАС переведет Приморский порт из валюты в рубли

Порт наказан за установление монопольно высоких тарифов
Нефтяники пожаловались, что ПТП навязывает им невыгодные условия договоров
Нефтяники пожаловались, что ПТП навязывает им невыгодные условия договоров
Е. Егоров / Ведомости

ФАС решила, что Приморский торговый порт (ПТП, принадлежит Новороссийскому морскому торговому порту (НМТП), который контролируется «Транснефтью» и группой «Сумма») нарушил закон о защите конкуренции, сообщил представитель службы. Порт является естественной монополией. А служба обвиняет его в установке и поддержании монопольно высоких цен на услуги по перевалке нефти, пояснил он. По его словам, регулятор выдал стивидору предписание о прекращении нарушения.

В ближайшее время ФАС направит порту детали предписания, рассказали «Ведомостям» два человека, видевших проект документа. ПТП будет обязан перевести тариф в рубли, снизить его до уровня 2014 г. (с учетом инфляции) и впредь публиковать информацию обо всех тарифах, говорят они.

ФАС разгрузит порты

В декабре прошлого года в ФАС на ПТП пожаловалась «Русснефть». Нефтяники обвинили стивидора в нерыночном росте выручки от предоставляемых услуг. «Русснефть» жаловалась, что в ноябре 2014 г. стоимость перевалки нефти для нее увеличилась с 79 до 99 руб. за 1 т, а в мае 2015 г. был установлен новый тариф – $2,25 (около 120 руб. на конец месяца). В марте нынешнего года коллективную жалобу на порт подали «Русснефть», «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл» и «Башнефть». В апреле еще одно письмо направила «Роснефть». С января 2015 г., писала компания, ПТП навязал ей договор на невыгодных условиях: если в 2013 г. перевалка 1 т нефти стоила 99 руб., то с 1 мая 2015 г. она составила $2,25 за 1 т. В связи с резким ростом рубля стоимость перевалки нефти выросла с 2014 г. в 1,7 раза, возмущалась «Роснефть».

Зарабатывайте по-европейски

ФАС подсчитала, что с 2013 г. услуги стивидоров в среднем подорожали в 2,5 раза, а по отдельным позициям зафиксирован 10-кратный рост. Регулирование тарифов в портах, а также номинирование их в рублях приведет к падению стоимости перевалки до реальных затрат стивидоров и сократит их маржу до среднеевропейской, считает ФАС. Маржа по EBITDA в 2015 г. финских портов была 20%, говорится в отчетности Global Ports, у самой компании этот показатель составлял 76,9%.

В июне ФАС возбудила дела в отношении ПТП и НМТП, контейнерного терминала Санкт-Петербург, Туапсинского морского торгового порта (входят в UCL Ports Владимира Лисина), Первого контейнерного терминала, Восточной стивидорной компании, «Петролеспорта» (входят в Global Ports), «Агросферы» и Мурманского морского торгового порта (принадлежат «Еврохиму»). Ведомство подозревало, что стивидоры установили высокие цены на перевалку и хранение контейнеров, зерна, нефти и удобрений. Компаниям грозит штраф от 1 до 15% выручки от этих услуг. Руководитель ФАС Игорь Артемьев уже обещал, что стивидоры «заплатят большие оборотные штрафы». Решений по штрафам пока нет, уточняет представитель ФАС.

Свободного хождения иностранной валюты во Владивостоке не будет

Сейчас ПТП переваливает нефть по $2,25 за 1 т, в 2014 г. тариф составлял 79 руб. С учетом инфляции текущий тариф ПТП может составить примерно 93 руб., подсчитал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Нефтепродукты ПТП переваливает по $4 за 1 т, два года назад он делал это по 182 руб., с учетом инфляции стоимость перевалки может составить 215 руб., продолжает эксперт. Снижение тарифа составит примерно 34% по нефти и 15% по нефтепродуктам. Это выглядит вполне приемлемо, считает Бурмистров. Но у НМТП высокий уровень номинированной в валюте долговой нагрузки ($1,497 млрд), а среднегодовые платежи за обслуживание и погашение кредита составляют не менее $250 млн. Поэтому фиксация тарифа в рублях значительно увеличивает валютные риски НМТП и в случае очередной девальвации рубля ставит под угрозу финансовую устойчивость, резюмирует Бурмистров.

С другой стороны, падение стоимости перевалки нефти может перетянуть в ПТП дополнительные объемы из Усть-Луги, считает директор по развитию Portnews Надежда Малышева. «Возможно, ПТП и не потеряет ничего от предписания ФАС, но это однозначно негативно скажется на стоимости акций НМТП, 20% которого намерено приватизировать государство», – продолжает она. Больше всего от мер ФАС выиграют трейдеры нефти, для которых упадет транспортная составляющая при растущих ценах на нефть, заключает Малышева.

Главным грузом для российских портов остается нефть

Представители «Русснефти» и «Роснефти» отказались от комментариев. Человек, знакомый с менеджментом порта, знает, что НМТП уже вынес на совет директоров вопрос о номинации тарифов в рублях. Представитель НМТП не прокомментировал запрос «Ведомостей».

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