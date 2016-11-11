ФАС переведет Приморский порт из валюты в рубли

ФАС решила, что Приморский торговый порт (ПТП, принадлежит Новороссийскому морскому торговому порту (НМТП), который контролируется «Транснефтью» и группой «Сумма») нарушил закон о защите конкуренции, сообщил представитель службы. Порт является естественной монополией. А служба обвиняет его в установке и поддержании монопольно высоких цен на услуги по перевалке нефти, пояснил он. По его словам, регулятор выдал стивидору предписание о прекращении нарушения.

В ближайшее время ФАС направит порту детали предписания, рассказали «Ведомостям» два человека, видевших проект документа. ПТП будет обязан перевести тариф в рубли, снизить его до уровня 2014 г. (с учетом инфляции) и впредь публиковать информацию обо всех тарифах, говорят они.

В декабре прошлого года в ФАС на ПТП пожаловалась «Русснефть». Нефтяники обвинили стивидора в нерыночном росте выручки от предоставляемых услуг. «Русснефть» жаловалась, что в ноябре 2014 г. стоимость перевалки нефти для нее увеличилась с 79 до 99 руб. за 1 т, а в мае 2015 г. был установлен новый тариф – $2,25 (около 120 руб. на конец месяца). В марте нынешнего года коллективную жалобу на порт подали «Русснефть», «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл» и «Башнефть». В апреле еще одно письмо направила «Роснефть». С января 2015 г., писала компания, ПТП навязал ей договор на невыгодных условиях: если в 2013 г. перевалка 1 т нефти стоила 99 руб., то с 1 мая 2015 г. она составила $2,25 за 1 т. В связи с резким ростом рубля стоимость перевалки нефти выросла с 2014 г. в 1,7 раза, возмущалась «Роснефть».

Зарабатывайте по-европейски ФАС подсчитала, что с 2013 г. услуги стивидоров в среднем подорожали в 2,5 раза, а по отдельным позициям зафиксирован 10-кратный рост. Регулирование тарифов в портах, а также номинирование их в рублях приведет к падению стоимости перевалки до реальных затрат стивидоров и сократит их маржу до среднеевропейской, считает ФАС. Маржа по EBITDA в 2015 г. финских портов была 20%, говорится в отчетности Global Ports, у самой компании этот показатель составлял 76,9%.

В июне ФАС возбудила дела в отношении ПТП и НМТП, контейнерного терминала Санкт-Петербург, Туапсинского морского торгового порта (входят в UCL Ports Владимира Лисина), Первого контейнерного терминала, Восточной стивидорной компании, «Петролеспорта» (входят в Global Ports), «Агросферы» и Мурманского морского торгового порта (принадлежат «Еврохиму»). Ведомство подозревало, что стивидоры установили высокие цены на перевалку и хранение контейнеров, зерна, нефти и удобрений. Компаниям грозит штраф от 1 до 15% выручки от этих услуг. Руководитель ФАС Игорь Артемьев уже обещал, что стивидоры «заплатят большие оборотные штрафы». Решений по штрафам пока нет, уточняет представитель ФАС.

Сейчас ПТП переваливает нефть по $2,25 за 1 т, в 2014 г. тариф составлял 79 руб. С учетом инфляции текущий тариф ПТП может составить примерно 93 руб., подсчитал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Нефтепродукты ПТП переваливает по $4 за 1 т, два года назад он делал это по 182 руб., с учетом инфляции стоимость перевалки может составить 215 руб., продолжает эксперт. Снижение тарифа составит примерно 34% по нефти и 15% по нефтепродуктам. Это выглядит вполне приемлемо, считает Бурмистров. Но у НМТП высокий уровень номинированной в валюте долговой нагрузки ($1,497 млрд), а среднегодовые платежи за обслуживание и погашение кредита составляют не менее $250 млн. Поэтому фиксация тарифа в рублях значительно увеличивает валютные риски НМТП и в случае очередной девальвации рубля ставит под угрозу финансовую устойчивость, резюмирует Бурмистров.

С другой стороны, падение стоимости перевалки нефти может перетянуть в ПТП дополнительные объемы из Усть-Луги, считает директор по развитию Portnews Надежда Малышева. «Возможно, ПТП и не потеряет ничего от предписания ФАС, но это однозначно негативно скажется на стоимости акций НМТП, 20% которого намерено приватизировать государство», – продолжает она. Больше всего от мер ФАС выиграют трейдеры нефти, для которых упадет транспортная составляющая при растущих ценах на нефть, заключает Малышева.

Представители «Русснефти» и «Роснефти» отказались от комментариев. Человек, знакомый с менеджментом порта, знает, что НМТП уже вынес на совет директоров вопрос о номинации тарифов в рублях. Представитель НМТП не прокомментировал запрос «Ведомостей».