Сбербанк планирует подать иск о банкротстве трех компаний группы «Светлана-оптоэлектроника»

Сбербанк планирует обратиться в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с исками о банкротстве трех компаний, входящих в группу «Светлана-оптоэлектроника», – ОАО «Светлана-лед», ЗАО «Светлана-оптоэлектроника» и ООО «Ирсэт-центр», следует из единого реестра о фактах деятельности юрлиц. Сбербанк от комментариев отказался. Пресс-служба «Светлана-оптоэлектроники» не ответила на запрос «Ведомостей».

В 2015 г. у производителя светодиодов уже был конфликт со Сбербанком. Банк в апреле 2015 г. в суде требовал от компаний 195 млн руб. долга по кредиту. В октябре стороны заключили мировое соглашение, заемщики обязались полностью погасить долг до 10 октября 2019 г. Первый транш в размере 20 млн руб. должен был поступить до 20 ноября 2015 г. 16,8 млн руб. – 20 февраля 2016 г., 18,3 млн руб. – 20 июня 2016 г. и затем ежемесячно по 3,5 млн руб. Кроме этого «Светлана-оптоэлектроника» обязалась передать в залог банку два помещения общей площадью 6904 кв. м на пр-те Энгельса, 27.

«Светлана-лед» – головная компания группы. «Светлана-оптоэлектроника» производит светодиоды и светильники под брендами SvetaLed и SvetLed для 37 партнеров, в том числе Минобороны, Минтранса, РЖД, «Газпрома», «Сибур холдинга». Выручка «Светлана-лед», которая показывает убытки с 2014 г., за первое полугодие 2016 г. выросла вдвое по сравнению с тем же периодом 2015 г. до 112,5 млн руб., убыток вырос на 10,3% до 12,6 млн руб. Финансовые показатели «Светлана-лед» улучшились после того, как в конце 2015 г. госкорпорация «Ростех» купила 50% акций «Интер РАО светодиодные системы», которой принадлежит 80% «Светлана-лед».

Банку невыгодно банкротство компании, оно связано с большими организационными, финансовыми и временными издержками, кроме этого в процессе банкротства компания успевает распылить имущество и кредитор может остаться без денег, говорит Александр Карпухин, партнер юрфирмы Orient Partners. Заявления о том, что кредитор готовится подать иск о банкротстве, – распространенный метод давления на должника, в особенности со стороны крупных банков, добавляет он.