Лен Блаватник ушел из совета директоров UC Rusal

Он не может уделять достаточно времени работе в компании из-за большой загруженности

Совладелец одного из акционеров UC Rusal – Sual Partners (принадлежит 15,08% компании) – Лен Блаватник подал заявление о выходе из состава совета директоров, следует из сообщения UC Rusal. В нем отмечается, что у Блаватника нет расхождений во мнении с действующим советом директоров и каких-либо скрытых причин для ухода. Отставка Блаватника принята 10 ноября, отмечается в сообщении UC Rusal.

Блаватник вышел из совета директоров UC Rusal, так как большая загруженность не позволяет ему уделять достаточно времени работе в совете, прокомментировал представитель Sual Partners.

Вместо него на следующем заседании в совет будет введен другой представитель компании, совладельцем которой по-прежнему остается Блаватник, подчеркнул он.

Блаватнику 59 лет, Bloomberg оценивает его капитал в $18,4 млрд (он №37 в рейтинге богатейших людей планеты), владеет американской компанией Access Industries, контролирует 19% LyondellBasell, крупнейшего производителя полипропилена. Ему также принадлежит Warner Music Group, а также доли в нескольких публичных компаниях. Он получил $7 млрд от продажи своей доли в нефтяной компании ТНК-BP в 2013 г.

Он был членом совета директоров UC Rusal с момента ее основания в марте 2007 г. С октября 2001 г. по сентябрь 2006 г. он был директором Sual International, а с октября 2006 г. он занимает посты директора и вице-президента Sual Partners, отмечалось в его биографии на сайте UC Rusal. Сейчас она уже удалена с сайта алюминиевой компании.