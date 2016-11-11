Суд отказался признавать компанию «Усть-Луга» банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти прекратил производство по делу о банкротстве ОАО «Компания «Усть-Луга». Суд отказал банку ВТБ, который просил ввести процедуру наблюдения в компании за долг в 532,8 млн руб. Деньги выплатила Ленобласть, представитель банка на суде подтвердил их получение.

В 2010 г. «Усть-Луга» взяла в ВТБ кредит на 600 млн руб. до ноября 2015 г. под гарантии правительства Ленобласти. В январе 2015 г. ВТБ через суд потребовал вернуть долг, который компания перестала обслуживать, а в феврале 2016 г. подал иск о ее банкротстве. Летом банк направил в правительство региона требование возместить долг «Усть-Луги» в размере 533 млн руб. По словам представителя ВТБ, начисление процентов приостановлено с конца 2014 г.

По словам заместителя председателя правительства Ленобласти, председателя комитета финансов Романа Маркова, Ленобласть подала иск в суд на «Усть-Лугу» о взыскании 532,8 млн руб. «По ходу судебного процесса мы будем пытаться включить процент за использование денежных средств», - цитирует его пресс-служба. В базе Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти иска обнаружить не удалось. Представитель компании «Усть-Луга» о нем не знает. Компания надеется погасить задолженность до подачи иска, уточняет она.

«Усть-Луга» обещает расплатиться с региональным бюджетом после продажи активов компании. Компания заключила договор на продажу внутрипортовой системы электроснабжения с АО «Ленинградская областная электросетевая компания» (ЛОЭСК) за 349 млн руб., говорит представитель «Усть-Луги».

ЛОЭСК покупает за 349 млн руб. электросети в морском торговом порту «Усть-Луга», следует из информации о закупке, опубликованной 27 октября на сайте энергетической компании. Продавцом выступает ООО «Прогресс», следует из документов. Первый транш в 319 млн руб. должен пройти в течение двух дней с даты государственной регистрации перехода права собственности, остальное – в течение 10 дней, сказано в документе. Передача имущества должна была состояться 31 октября, следует из договора. Сделка еще не совершена, сообщила сегодня представитель ЛОЭСК, не назвав причины. ООО «Прогресс» принадлежит Сергею Панкратьеву через ООО «Технолес», следует из информации «СПАРК-Интерфакса».

По данным «Усть-Луги», банк был против того, чтобы «Усть-Луга» погасила задолженность за счет средств, вырученных от реализации активов, из-за ограничений, которые есть в законодательстве о банкротстве. В связи с погашением задолженности Ленобластью дело о банкротстве подлежит прекращению, ранее сообщила пресс-служба «Усть-Луги».