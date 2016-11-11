«Норникель» выплатит $1,1 млрд дивидендов

В пятницу совет директоров «Норильского никеля» рекомендовал акционерам одобрить $1,1 млрд дивидендов за девять месяцев 2016 г., или 444,25 руб. на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Внеочередное собрание акционеров, которое будет одобрять промежуточные дивиденды, пройдет 16 декабря, реестр закроется 28 декабря.

Это первые дивиденды, которые «Норникель» может выплатить согласно новой дивидендной политике. Она предполагает отдавать акционерам 60% EBITDA, если соотношение чистого долга к EBITDA менее 1,8. В случае если это отношение более 2,2, на дивиденды компания направит 30% EBITDA.

За 2015 г. «Норникель» платил дивиденды три раза – по итогам полугодия, за девять месяцев и по итогам года на общую сумму $2,1 млрд. Сейчас компания при расчете промежуточных дивидендов исходит из годовых показателей чистого долга, EBITDA и их отношения, говорит источник, близкий к «Норникелю». Он уточняет, что в виде промежуточных дивидендов компания может выплатить часть общей суммы, которую планируется направить на дивиденды по итогам года, при этом он не уточняет, какую часть.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg EBITDA «Норникеля» по итогам года будет $3,7 млрд, а чистый долг – $4,8 млрд, соответственно, их соотношение будет 1,3 EBITDA. По новой дивидендной политике при такой долговой нагрузке компания вправе вернуть акционерам 60% EBITDA. С учетом того, что $1,1 млрд компания предлагает заплатить в виде промежуточных дивидендов в 2016 г., в следующем году менеджмент может рекомендовать еще столько же дивидендов по итогам 2016 г.

Минимальные дивиденды «Норникеля» в 2016 г. будут $1,3 млрд, говорили топ-менеджеры компании в апреле. Планировалось, что они будут учитывать выручку от продажи предприятия Nkomati (в ЮАР), но сделка пока не состоялась, компания рассматривает возможность продать активы по суду, заявляла компания в начале осени. Панируется, что с 2017 г. минимальный размер дивидендов будет $1 млрд.

«Мы хотим быть готовы к ухудшению ситуации», - объяснял один из топ-менеджеров «Норникеля», когда презентовал новую дивидендную политику в апреле. Кризис на сырьевых рынках - не кратковременная тенденция, это новая реальность, которая объясняется в первую очередь замедлением темпов роста китайской экономики. «Около 20% произведенного в мире никеля лежит на складах», – отмечал он.

«Изменения политики выплаты дивидендов позволяют, с одной стороны, ослабить негативные последствия для баланса «Норникеля» в случае негативной тенденции в сырьевых ценах. С другой стороны – получить дополнительную доходность акционеров в случае благоприятной ценовой динамики», - отметил близкий к UC Rusal источник.

Основные акционеры «Норникеля» – «Интеррос» (владеет 30,3% компании), 27,8% принадлежит UC Rusal, фонду Crispian – 6,28%. Новость о промежуточных дивидендах понравилась акционерам – капитализация компании на Лондонской бирже выросла на 1,36% до $25,8 млрд, в то время как индекс FTSE Russia снизился сегодня на 1,13%.