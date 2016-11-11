IKEA Group скоро может начать строительство третьего торгового комплекса под Петербургом

IKEA Centers Russia, управляющая торговыми комплексами «Мега» и IKEA, выбрала место для строительства третьего торгового центра в Ленинградской области. Компания приобретает участок в Аннинском сельском поселении Ломоносовского района, переговоры о покупке которого вела с 2015 г., рассказали «Ведомостям» два чиновника местной администрации и два источника, знакомых с планами компании. В пресс-службе IKEA в России в пятницу отказались от комментариев. Речь идет о землях ЗАО «Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации» (СевНИИГиМ), их развитием занимается УК «Новоселье: городские кварталы». Представитель этой компании не подтвердил и не опроверг информацию о продаже земли IKEA Centers Russia.

Сейчас на территории Ленинградской области работают два торговых центра - «Мега Дыбенко» площадью 180 000 кв. м (арендопригодная - 140 000 кв. м) и «Мега Парнас» (общая 130 000 кв. м, арендопригодная — 100 000 кв. м).

Новый торговый центр может стать крупнейшим у группы IKEA в России, утверждает один из источников «Ведомостей», знакомых с планами компании. Пока крупнейшим считается проект «Меги», строительство которой заявлено в подсмосковных Мытищах (планируемая площадь - 230 000 кв. м). Его компания планировала открыть в 2018 г. «Концепт сделан, идет согласование, но скорость согласования проекта отличается от запланированной», - рассказывал «Ведомостям» в сентябре этого года гендиректор IKEA Centres Russia Милен Генчев. Он не исключил, что компания откажется от него, если найдет неподалеку более выгодную альтернативу.

Комплексы «Мега», несмотря на экономическую ситуацию, продолжают оставаться чрезвычайно привлекательными для клиентов, поэтому строительство третьего проекта около Петербурга — давно ожидаемый шаг, который можно даже назвать несколько запоздалым, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Потенциал жилищного строительства в прилегающих к Петербургу зонах Ленинградской области гарантирует масштабный спрос в перспективе 7-10 лет на товары для дома и ремонта, уверен Бурмистров. Не исключено, что на этом девелопер не остановится — рынок Петербурга потенциально может принять четыре таких комплекса, считает эксперт. Бурмистров оценивает объем инвестиций в проект торговой площадью не менее 150 000 кв. м в сумму не менее 30 млрд руб.

Последний раз IKEA открывала в России магазины пять лет назад – в Уфе и Самаре. В 2010 г. компания уволила двух топ-менеджеров российского офиса из-за коррупционного скандала. В августе этого года стало известно, что IKEA Centers Russia приобрела первый за долгое время участок в Московском регионе на Каширском шоссе, где к 2018 г. планируется к открытию первый отдельно стоящий магазин IKEA в России. По данным сайта IKEA Centers Russia, компания для новых проектов рассматривает участки площадью от 8 га.

По соседству с участком, который приобретает IKEA Centers Russia в Ломоносовском районе, заявлено несколько крупных жилых проектов. УК «Новоселье: городские кварталы» разработала проект по освоению 499 га земель СевНИИГиМ, из которых 237 га - под жилье (к 2026 г. планируется возвести 1,5 млн кв. м), следует из материалов на сайте компании. Часть земель уже выкупил «Строительный трест», который почти на 90 га собирается реализовать жилой проект «NEWПИТЕР» на 500 000 кв. м жилья. Уже построено четыре дома, часть из них заселена, сообщает пресс-служба «Строительного треста». Недалеко ГК «Унисто петросталь» к 2021 г. собирается реализовать свой проект «Аннинский парк» на 250 000 кв. м жилья.