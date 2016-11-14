«Роснефти» могут потребоваться деньги

«Роснефть» может вернуться к крупным заимствованиям в 2017 г., если выкупит 19,5% своих акций у «Роснефтегаза» в этом году и не захочет или не сможет перепродать их в следующем, подсчитали портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев и старший аналитик «Атона» Александр Корнилов. До конца года в рамках приватизации должны быть проданы 19,5% акций «Роснефти» примерно за $11 млрд. Источники «Интерфакса» и «Ведомостей» говорили, что «Роснефть» выкупит свои акции в том случае, если до конца года это не успеют сделать реальные инвесторы. По их словам, компания должна будет перепродать пакет уже в I квартале 2017 г. Представитель «Роснефти» это не комментировал.

Рынок ограничен Минфин США ввел санкции в отношении нескольких российских компаний и банков – в перечень попала и «Роснефть». Санкции запрещают ей и ее «дочкам» привлекать финансирование на срок дольше 90 дней и размещать акции в США.

По итогам девяти месяцев на счетах у «Роснефти» оказалось $20,2 млрд – на $2 млрд меньше, чем кварталом ранее, следует из презентации компании к отчету по МСФО. После отчетной даты «Роснефть» заплатила $5,3 млрд за контрольный пакет «Башнефти», а также планирует купить 49% в индийской Essar Oil, которая владеет крупным НПЗ недалеко от г. Вадинар. Вся компания оценена в $12,9 млрд. Стоимость доли «Роснефти» с учетом долга составит $3,5 млрд, говорил ее представитель. Это будут собственные деньги «Роснефти», сказал на телеконференции первый вице-президент компании Павел Федоров. По его словам, стоимость доли – около $3,8 млрд, окончательная цифра еще уточняется. Сделку планируется закрыть в I квартале 2017 г., сообщала группа Essar. «Роснефти» также предстоит погасить долг в $3,8 млрд в IV квартале, говорится в ее презентации. На оферту миноритариям «Башнефти» придется потратить еще около $1 млрд, сказал Вахрамеев. По его подсчетам, в IV квартале у «Роснефти» будут большие инвестиции (240 млрд руб., $3,6 млрд по текущему курсу) и отрицательный денежный поток примерно в $1,5 млрд.

«Роснефть» Нефтяная компания

Основные акционеры – «Роснефтегаз» (69,5%), BP Russian Investments Limited (19,75%).

Капитализация – 3,6 трлн руб.

Выручка (МСФО, 9 месяцев 2016 г.) – 3,5 трлн руб.

Чистая прибыль – 129 млрд руб.

Параллельно «Роснефть» восполняет средства, продавая доли в активах. В октябре, т. е. уже после отчетной даты, «Роснефть» закрыла ряд сделок по продаже долей в добычных активах на общую сумму в $4 млрд: 11% индийской ONGC в «Ванкорнефти», а также 23,9% в «Ванкорнефти» и 29,9% в «Таас-Юрях нефтегазодобыче» индийскому консорциуму во главе с Oil India Limited. Также «Роснефть» подписала с Beijing Gas Group соглашение о продаже китайской компании 20% «Верхнечонскнефтегаза» за $1,1 млрд и продолжает обсуждать другие сделки по продаже долей в добычных активах. До конца года «Роснефти» хватит денег и на обязательства, и на новые покупки, включая собственные акции, подсчитал Вахрамеев.

По итогам девяти месяцев 2016 г. чистый долг «Роснефти» вырос на 6,5% до $26,1 млрд, говорится в ее презентации. Чистая долговая нагрузка увеличилась с 1,2 EBITDA (за девять месяцев 2015 г.) до 1,5 EBITDA («Роснефть» не учитывает в качестве долга 1,8 трлн руб. предоплаты по долгосрочным контрактам на поставку нефти). В 2017 г. «Роснефти» нужно погасить еще $12,9 млрд, а свободный денежный поток составит $7 млрд, указывает Вахрамеев. Если «Роснефть» быстро найдет инвесторов и цена на нефть не упадет, компании хватит денег, чтобы выполнить все обязательства в 2017 г., оценивает он. Если же инвесторы не найдутся, компании придется занимать. У «Роснефти» есть возможность привлечь еще $7–8 млрд, оценивает Корнилов. Еще $2,5 млрд, по его оценкам, может занять «Башнефть». В целом в 2017 г. «Роснефти» может потребоваться $3–4 млрд, заключает аналитик.