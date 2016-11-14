ФАС проверит «Воркутауголь»

ФАС проверит обоснованность цен на уголь для Воркутинских ТЭЦ до 1 апреля 2017 г., говорится в перечне поручений, данных президентом Владимиром Путиным 10 ноября по вопросу функционирования энергетического комплекса Республики Коми (перечень опубликован на сайте www.kremlin.ru).

Воркутинские ТЭЦ – «дочка» «Т плюса», включают в себя Воркутинскую ТЭЦ-1 мощностью 25 МВт и 176 Гкал/ч c Центральной водогрейной котельной мощностью 410 Гкал/ч, а также ТЭЦ-2 (270 МВт и 415 Гкал/ч). Станции снабжают электричеством и горячей водой Воркуту. Проектное топливо для ТЭЦ – угли Воркутинского бассейна. Двухлетний контракт на поставку угля был заключен с «Воркутауглем» в апреле. По нему Воркутинские ТЭЦ покупают 900 000 т угля в год, сообщил представитель «Т плюса». Цена сейчас – 1489 руб./т, утверждает источник, близкий к компании. Договор предполагает формульное ценообразование, говорит представитель «Северстали», не раскрывая параметров.

«Цена для ВТЭЦ на 15% выше, чем для ближайшей сопоставимой угольной ТЭЦ – Северодвинской (принадлежит ТГК-2. – «Ведомости»). Цена выше, даже несмотря на то, что Воркутинские ТЭЦ закупают в 2 раза больше угля, чем Северодвинская», – говорит представитель «Т плюса». Уголь для Воркутинских ТЭЦ без учета НДС и доставки дорожал в 2014–2015 гг. на 9,5%, а в 2015–2016 гг. – на 7,9%, хотя в тарифе был учтен рост цены угля на 3,2 и 5% соответственно. Цена угля той же марки «Воркутаугля» для СТЭЦ в 2014–2015 гг., наоборот, снижалась на 9%, говорит представитель «Т плюса». Получить комментарии представителя ТГК-2 не удалось.

Газ вместо угля К 2018–2019 гг. водогрейная котельная должна быть переведена на газ, ТЭЦ-2 – к 2020 г., следует из поручений Путина. Минэнерго, «Газпром» и «Т плюс» должны представить президенту доклад о ходе реализации этого плана к 1 апреля 2017 г. «Т плюс» договорился с Коми, что инвестирует в развитие энергетического комплекса 1,7 млрд руб. до 2019 г.

«Северсталь» будет всесторонне сотрудничать с ФАС по вопросу обоснованности цен, отмечает представитель «Северстали». Он напомнил, что ФАС уже проводила аналогичное расследование в апреле и признала цены «Воркутаугля» для Воркутинских ТЭЦ рыночными. «Воркутауголь» за девять месяцев 2016 г. произвел 1,6 млн т энергетического угля, не использованные в Воркуте энергоугли компания поставляет другим покупателям, кому и по каким ценам, представитель не уточняет. Представитель ФАС не ответил на вопросы. Если ФАС установит факт злоупотребления доминирующим положением, то оборотный штраф за период, когда было нарушение, может составить до 15% выручки компании, говорит юрист BMS Law Firm Тарас Хижняк. Кроме того, ФАС может указать на необходимость применения в дальнейшем скорректированных цен, отмечает он.

Воркутинские ТЭЦ – в критическом состоянии, под угрозой отопительный сезон, писал в августе исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапликов Путину. После резолюции Путина – «пресечь разгильдяйство и жульничество» Следственный комитет обвинил совладельца «Реновы», председателя совета директоров «Т плюса» Евгения Ольховика, гендиректора компании Бориса Вайнзихера и бывшего гендиректора Михаила Слободина в даче более 800 млн руб. взяток прежнему руководству Коми в 2007–2014 гг. за установление выгодных тарифов. Бывший глава республики Вячеслав Гайзер, как пишет ТАСС, – свидетель по делу энергетиков. Его самого следствие обвиняет в организации преступного сообщества, мошенничестве, легализации преступно нажитых денежных средств.