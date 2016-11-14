Акционеры «Норникеля» получат $1,1 млрд

В условиях неустойчивых ценовых параметров, сложной рыночной конъюнктуры мы хотели бы определить более гибкий подход [к выплате дивидендов]. Мы хотим быть готовы к ухудшению ситуации», – рассказывал бывший вице-президент «Норникеля» Павел Федоров в апреле 2016 г. Тогда компания изменила дивидендную политику и решила возвращать акционерам 60% EBITDA, если отношение чистого долга к ней менее 1,8. В случае если это отношение более 2,2, на дивиденды компания направит 30% EBITDA.

Первый раз «Норникель» воспользовался этой политикой в минувшую пятницу: совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить $1,1 млрд промежуточных дивидендов за девять месяцев 2016 г., следует из сообщения «Норникеля». За 2015 г. «Норникель» платил дивиденды три раза – по итогам полугодия, за девять месяцев и по итогам года на общую сумму $2,1 млрд. Теперь компания будет платить дивиденды стабильно дважды в год – промежуточные за девять месяцев и финальные по итогам года, поясняет представитель «Норникеля». Он отмечает, что при выплате промежуточных дивидендов компания будет исходить из оценки прогнозных годовых показателей (EBITDA, долговая нагрузка) и платить лишь часть от общей суммы дивидендов. Решение о том, какая это будет часть, каждый раз будет принимать совет директоров с учетом текущей макроэкономической конъюнктуры и финансового состояния компании.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, EBITDA «Норникеля» по итогам года будет $3,7 млрд, а чистый долг – $4,8 млрд, их соотношение будет 1,3 EBITDA. При такой долговой нагрузке компания вправе вернуть акционерам 60% EBITDA. С учетом того что $1,1 млрд компания предлагает заплатить в виде промежуточных дивидендов в 2016 г., по итогам года менеджмент может рекомендовать еще столько же. В июне на счетах у «Норникеля» оставалось $3,4 млрд денежных средств.

Несмотря на то что «Норникель» готовился к ухудшению ситуации, цены на продукцию компании с начала года сильно выросли – никель подорожал на 26% до $11 495 за 1 т, медь – на 17% до $5540 за 1 т, а платина и палладий – на 6 и 17% до $945 и $676 за унцию соответственно, свидетельствуют данные Bloomberg. С учетом стремительного роста цен вероятность, что EBITDA компании составит $3,7 млрд, достаточно высокая (за первое полугодие «Норникель» уже заработал $1,8 млрд при низких ценах на металлы), говорит аналитик АКРА Максим Худалов. По его мнению, в IV квартале может произойти оживление сырьевого сектора и одновременное ослабление рубля, что поможет компании увеличить EBITDA при снижении расходов. Старший аналитик «Атона» Андрей Лобазов считает, что EBITDA «Норникеля» за год может составить $3,6 млрд.

Основные акционеры «Норникеля» – «Интеррос», владеет 30,3% компании, 27,8% принадлежит UC Rusal, фонд Crispian – 6,28% – смогут получить соответственно $333 млн, $305 млн и $69 млн. Новость о промежуточных дивидендах понравилась акционерам – компания на Лондонской бирже подорожала в пятницу на 0,68% до $25,7 млрд, индекс FTSE Russia снизился на 2,18%.