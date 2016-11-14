«Мечел» освобожден от возврата долгов до конца года

Сбербанк реструктурировал выплаты компании на 2016 год и перенес погашение $75 млн по долгу на первые девять месяцев 2017 года

Один из банков – кредиторов «Мечела», Сбербанк, вновь изменил график выплат по долгу компании, рассказал первый зампред правления банка Максим Полетаев. Из плана первоначальной реструктуризации (представлен в феврале 2016 г.) следовало, что компания должна вернуть Сбербанку в IV квартале 2016 г. $75 млн (5 млрд руб.), но теперь эти выплаты перенесены на первые девять месяцев 2017 г., следует из слов банкира.

В плане реструктуризации значилось, что выплаты кредиторам в 2017 г. составят $624 млн. После переноса долга перед Сбербанком сумма может вырасти до $700 млн. Сейчас «Мечел» завершает переговоры с кредиторами о переносе погашения долга: на конец июня 2016 г. компания должна была кредиторам 445 млрд руб. ($7 млрд по курсу на 30 июня), большая часть (67%) приходилась на госбанки. ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк уже согласились перенести выплаты основного тела долга на 2020–2023 гг. Сейчас компания договаривается с пулом зарубежных кредиторов о реструктуризации долга на $1 млрд.

Летом стало известно, что «Мечел» составил список активов на продажу, в который вошли Братский завод ферросплавов и три энергоактива: Южно-Кузбасская ГРЭС (генерирует 554 МВт электроэнергии), «Кузбассэнергосбыт» (сбытовая компания) и управляющая «Мечел-энерго». Предполагалось, что если «Мечелу» удастся продать эти предприятия, то привлеченные средства компания направит на погашение задолженности, говорили источники «Ведомостей», близкие к кредиторам.

«Мечел» Горно-металлургическая компания

Акционеры – Игорь Зюзин и его семья (55,04%).

Капитализация – $1,4 млрд.

Финансовые показатели (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.):

Выручка – 130,2 млрд руб.,

Прибыль – 8,3 млрд руб.

Но ситуация на рынке изменилась: с начала года железная руда подорожала почти в 2 раза до $73 за 1 т, цена на коксующийся уголь выросла более чем в 3 раза до $307 за 1 т. С ростом цен на эти ресурсы улучшилось и экономическое положение «Мечела», отметил директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. Горнодобывающий сегмент «Мечела» принес компании за первое полугодие 2016 г. 56% EBITDA, или 14,4 млрд руб. Именно из-за роста цен на продукцию и улучшения состояния компании Сбербанк решил пересмотреть условия выплат в 2016 г., говорит источник «Ведомостей», близкий к одному из кредиторов «Мечела». Теперь компании не придется продавать активы, чтобы рассчитаться с долгом, сказал второй собеседник, близкий к кредиторам.

«Мечел» обслуживает долги: за первое полугодие 2016 г. компания выплатила $243 млн процентов с учетом их капитализации. При успешной реструктуризации «Мечел» в 2017 г. потратит на облуживание и погашение долгов $550–700 млн, говорил директор по финансам компании Сергей Резонтов в интервью Reuters (из них на погашение долга компания направит в 2017 г. $150–200 млн).

С учетом роста цен в IV квартале 2016 г. EBITDA «Мечела» может составить около $1 млрд. Если компания намерена тратить примерно $500–600 млн на обслуживание долгов, то за вычетом капитальных затрат и налогов у нее почти не останется свободного денежного потока в 2016 г. Но если цены на уголь и металлы сохранятся, то EBITDA «Мечела» за год работы при таких показателях может составить $1,5–2 млрд, а это уже даст возможность гасить долг опережающими темпами, считает Сосновский.

Представитель «Мечела» от комментариев отказался.