«Роснефть» выбирает между СПГ и газохимией

«Роснефть» выбирает подрядчика для предпроектных работ по проекту «Печора СПГ», следует из документов о закупках компании. Проект включает подготовку и транспортировку газа с Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений до объектов производства СПГ или газохимии, расположенных в Ненецком автономном округе, говорится в техническом задании. «Роснефть» не исключает и вариант сдачи газа в трубу «Газпрома».

Сейчас «Роснефть» рассматривает предприятие по производству СПГ мощностью 4,3 млн т либо газохимический комплекс по производству 6,9 млн т метанола или 4,3 млн т метанола и 3,3 млн т карбамида, пишет «Интерфакс». Совокупные запасы Кумжинского и Коровинского месторождений – 165 млрд куб. м газа. Ранее проект «Печора СПГ» предполагал строительство завода СПГ мощностью 8–10 млн т в год и морского терминала. «Роснефть» хотела приобрести лицензии на Лаявожский и Ванейвисский участки, чтобы расширить ресурсную базу проекта, но они достались «Газпрому».

Перспективы «Печора СПГ» изначально были не очень ясны из-за сложной логистики, напоминает аналитик «Уралсиба» Алексей Кокин. Теперь заявленная мощность завода СПГ ставит под сомнение окупаемость проекта – она меньше, чем мощность одной из трех очередей «Ямал СПГ» «Новатэка» (5,5 млн т). «Экономика экспорта газа – как трубопроводного, так и СПГ – сейчас находится под давлением. Выходить на рынок с новыми объемами СПГ будет проблематично, газохимия может быть решением», – полагает Кокин. Но логичнее было бы сдавать газ в трубу «Газпрома» и строить газохимию ближе к потребителю, считает аналитик.

По оценке аналитика Raiffeisenbank Константина Юминова, для создания газохимического производства такой мощности потребуется $6–9 млрд. Планы у «Роснефти» амбициозные, но большой вопрос, нужны ли рынку такие объемы метанола и карбамида, говорит Юминов. Пока самая крупная установка в Европе есть у «Метафракса», ее мощность – 1 млн т метанола, приводит пример аналитик. По карбамиду крупный инвестпроект в России у «Фосагро» – в следующем году планируется ввести производство мощностью 500 000 т. Появление завода заявленной мощности может привести к дисбалансу на рынке и снижению и без того не слишком высоких цен на метанол и карбамид, заключает Юминов. «Роснефть» может не продавать метанол, а использовать его как сырье для дальнейшей переработки, считает Кокин.