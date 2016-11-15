РЖД получит больше дивидендов от своих «дочек» в 2017 г.

Статья опубликована в № 4203 от 15.11.2016 под заголовком: РЖД получит больше с «дочек»

В 2017 г. дочерние и зависимые компании РЖД заработают 26 млрд руб. чистой прибыли, но выплатят монополии дивидендов только на 18% от этой суммы, следует из финансового плана РЖД («Ведомости» ознакомились с документом, его подтвердили два человека, знакомые с материалами). По итогам 2015 г. выплаты составили 2,9 млрд руб. Данных за 2016 г. еще нет.

Сама монополия в 2017 г. должна будет в соответствии с законом заплатить государству 50% от чистой прибыли (по РСБУ или МСФО, в зависимости от наибольшей величины). По плану чистая прибыль РЖД по РСБУ в следующем году составит 10 млрд руб. По итогам 2018 г. РЖД надеется получить от своих дочерних структур 5,1 млрд руб. дивидендов при суммарной прибыли таких компаний в 25,7 млрд руб.

Часть дочерних обществ имеют ограничения на выплату дивидендов: размер их чистых активов меньше величины уставного капитала, объясняет представитель РЖД. Некоторые компании имеют помимо РЖД других акционеров. Решение о безусловной выплате дивидендов акционерам возможно принять только в обществах с долей участия РЖД в уставных капиталах более 50%, т. е. в дочерних компаниях, поясняет он. В зависимых компаниях из-за отсутствия контрольного пакета акций окончательное решение по дивидендам принимается основным акционером, добавляет представитель РЖД.

В 2012–2014 гг. на выплату дивидендов направлялось до 90% чистой прибыли дочерних обществ, в 2015 и 2016 гг. – до 95% чистой прибыли. По ключевым дочерним компаниям на выплату дивидендов дополнительно была направлена нераспределенная прибыль прошлых лет, напоминает собеседник.

Дивиденды Gefco Французский оператор Gefco направил на выплату дивидендов акционерам 100% своей прибыли за 2015 г., которая составила 29,2 млн евро. 75% у РЖД. «Основной задачей Gefco на краткосрочный период мы поставили усиление присутствия на внутрироссийском рынке и координацию работы с другими логистическими активами холдинга», – говорил в июле президент РЖД Олег Белозеров.

Самыми прибыльными «дочками» РЖД в 2017 г. станут Федеральная пассажирская компания (ФПК), Федеральная грузовая компания(ФГК), Gefco и «Трансконтейнер».

ФПК в 2017 г. получит 7,1 млрд чистой прибыли, EBITDA составит более 27 млрд руб. Такую прибыль ФПК получит за счет обнуления НДС на пассажирские перевозки, которые правительство приняло на 2017 г., считает гендиректор «Infoline- аналитики» Михаил Бурмистров. Генеральный директор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин сомневается, что ФПК получит такую прибыль: «Деятельность ФПК является планово-убыточной и поддерживается государственными субсидиями. Для достижения таких результатов должна существенно повыситься стоимость проезда не только в дерегулированном сегменте (СВ, купе), но и в регулируемом сегменте (плацкарта, общий)».

Чистая прибыль ФГК достигнет рекордных 3,6 млрд руб. (2015 г. закончила с убытком в 8,5 млрд руб.), EBITDA – 10,7 млрд руб. «ФГК по итогам 2016 г. выйдет на безубыточность, а в 2017 г. нарастит прибыль за счет оптимизации издержек и повышения эффективности работы», – говорит человек, близкий к ФГК. На финансовые результаты может повлиять и нарастающий дефицит вагонного парка, ситуация с которым в 2017 г. обострится, добавляет собеседник «Ведомостей». Доходы от грузовых перевозок составят 81 млрд руб.

Финансовый план ФГК на 2017 г. сформирован исходя из реалистичного прогноза доходности оперирования подвижным составом: по парку полувагонов в среднем 950 руб. без НДС в сутки, крытых вагонов – 700 руб. в сутки, платформ – 900 руб. в сутки, цистерн – 750 руб. в сутки, считает Бурмистров. ФГК продолжит повышать финансовую гибкость за счет использования схем возвратного лизинга и возможной продажи непрофильных активов, активизирует инвестиционную деятельность в сегменте инновационных полувагонов, указывает эксперт.

Логистическая компания Gefco закончит 2017 г. с чистой прибылью в 7,3 млрд руб., EBITDA – 15,7 млрд руб. Чистая прибыль «Трансконтейнера» превысит 3 млрд руб., а EBITDA компании составит 7,9 млрд руб. У Gefco есть нереализованные компетенции в России, что может позволить достичь поставленного результата, считает Иванкин.