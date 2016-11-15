«Газпром» увеличил вознаграждение членам правления на 22% до 2,1 млрд руб. за девять месяцев 2016 г., говорится в квартальном отчете компании. Заработная плата снизилась на 9% до 960 млн руб., а премиальные выплаты увеличились на 72% до 1,1 млрд руб. В правлении «Газпрома» 17 человек, таким образом, в среднем вознаграждение каждого составило 125 млн руб. В среднем по персоналу (без учета доходов членов правления) размер зарплаты сотрудников «Газпрома» за девять месяцев 2016 г. год к году вырос на 6,9%. Кроме того, члены правления «Газпрома» получают вознаграждение в советах директоров некоторых дочерних компаний «Газпрома». Например, «Газпром нефть» за девять месяцев 2016 г. год к году увеличила вознаграждение совету директоров на 18% до 269 млн руб., 7 из 13 членов совета директоров компании – члены правления «Газпрома». Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

«Роснефть», с которой «Газпром» спорит за звание самой дорогой компании России (вчера на Московской бирже «Роснефть» стоила 3,6 трлн руб., «Газпром» – 3,5 трлн руб.), напротив, за девять месяцев снизила вознаграждение членам правления на 25% до 2,5 млрд руб., раскрыла «Роснефть» на прошлой неделе. Снизилась заработная плата (на 20% до 433 млн руб.) и премии (на 40% до 1,2 млрд руб.). В правлении «Роснефти» 10 человек.

Крупные нефтегазовые компании в основном увеличили вознаграждение правлению за девять месяцев. «Газпром нефть» – на 12% до 826,5 млн руб., в правление компании входит 11 человек. Вознаграждение правления «Башнефти» год к году за девять месяцев выросло почти втрое – до 946 млн руб. «Башнефть» заплатила бонусы правлению за 2014 г. в 2014 г., а не в 2015 г., кроме того, у компании появилась опционная программа, объясняет разницу человек, близкий к «Башнефти». В октябре, после завершения отчетного периода, контрольный пакет компании купила «Роснефть». После смены акционера в правление «Башнефти» входит семь человек.

«Лукойл» за девять месяцев 2016 г. увеличил вознаграждение на 17% до 1,3 млрд руб., в правление компании входит 15 человек. «Транснефть», как и «Роснефть», снизила выплаты правлению на 6% до 728,3 млн руб., говорится в отчетности компании. «Татнефть» за аналогичный период увеличила выплаты членам правления на 2,5% до 157,2 млн руб., в правлении компании 11 человек. В «Сургутнефтегазе» исполнительный орган не предусмотрен, есть только совет директоров.

Обычно вознаграждения членов правления привязаны к финансовым показателям компаний, вопрос к каким – к операционным показателям или к капитализации, в рублях или в долларах, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. По его словам, размер вознаграждения, как правило, не слишком важен для акционеров: эти затраты слишком малы на фоне других расходов. Акционеров больше волнуют налоги, которые составляют 70% затрат компаний, заключает аналитик. «Газпром» еще не раскрывал показатели по МСФО за девять месяцев 2016 г. Консенсус-прогноз Bloomberg предполагает падение квартальной выручки на 14% до 1,1 трлн руб., чистую прибыль – 164 млрд руб. (в III квартале 2015 г. был убыток в 985 млн руб.).

Вознаграждение членов правления «Газпрома» растет из года в год, несмотря на показатели компании, напоминает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. За 2015 г. выплаты правлению и совету директоров «Газпрома» выросли на 9% до 4,8 млрд руб., по итогам 2014 г. выплаты выросли почти вдвое – до 4,4 млрд руб.

По словам Нестерова, фон для такого роста неподходящий: финансовые показатели у «Газпрома» слабые, конъюнктура неблагоприятная, потребление газа внутри страны падает, мировые цены на газ по-прежнему низкие и перспективы газового рынка не слишком ясны.