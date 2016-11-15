Polymetal снова пересмотрела проект Кызыла

В августе Polymetal скорректировала планы по месторождению Кызыл, которое должно с 2020 г. приносить ей по 330 000 унций золота в год. Первоначально компания планировала продавать весь концентрат с месторождения по off-take контрактам. Теперь приняла решение продавать лишь 50% сырья, а остальное перерабатывать на Амурском ГМК, говорится в документах Polymetal.

Компания подсчитала эффект от изменения схемы: Polymetal рассчитывает увеличить извлечение золота из руды Кызыла с 90 до 95%, это принесет дополнительно 200 000 унций золота в год, сказано в презентации ко дню инвестора. IRR проекта в последнем случае вырастет до 33%, а капитализация компании после реализации Кызыла может увеличиться на $750 млн, а не на $665 млн, как при первоначальном плане продажи 100% концентрата третьим компаниям.

Для частичной переработки концентрата на Амурском ГМК компании придется его модернизировать, капзатраты на это до 2018 г. составят $55 млн, признает Polymetal.

Себестоимость при поставках всей руды с Кызыла по off-take контрактам составит $450–500 за 1 т, а при частичной переработке – всего $225–250 за 1 т. При переработке концентрата на Амурском ГМК Polymetal может снизить затраты вдвое – со $170 до $85 за унцию (в стоимости конечного золота), в годовом выражении это принесет около $15–20 млн к EBITDA компании, подсчитал директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. В таком случае проект модернизации Амурского ГМК окупится за три года. После этого Polymetal может увеличить мощности ГМК и начать перерабатывать на нем весь концентрат с Кызыла, а также упорные руды с Нежданинского месторождения, считает он.

Переработка части концентрата на собственных мощностях «не только улучшает экономику, но также снижает коммерческие риски», отмечает представитель Polymetal.

Продавать весь концентрат в Китай Polymetal было бы менее выгодно – китайские переработчики, если видят отсутствие конкуренции, предлагают не совсем выгодные условия, отмечает директор по работе с горнорудной промышленностью American Appraisal Russia Михаил Лесков. При поставках части концентрата на ГМК у компании есть возможность держать часть издержек в рублях. Это дает возможность маневра, обеспечивая достаточную экономическую эффективность при колебании цен на металл и курса валют, считает эксперт.