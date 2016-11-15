Американский СПГ вскоре придет в Европу

Европейский рынок газа ждут серьезные изменения после 2017 г. Они связаны с ростом избыточного предложения сжиженного природного газа (СПГ) в мире, прогнозируют аналитики Credit Suisse. В следующем году рынок СПГ будет в целом сбалансирован, но позже его производство в Австралии и США будет увеличиваться. А с 2018 г. СПГ сможет конкурировать с трубопроводным газом «Газпрома» и по цене, говорится в исследовании.

Избыток предложения СПГ в 2018–2020 гг. Credit Suisse оценивает в 15–20 млн т. Если избыток будет меньше, это кардинально не скажется на рынке. Но если он превысит прогноз – не избежать ценовых войн. При цене газа на Henry Hub в $3,5 за млн британских тепловых единиц (мбте), 15% премии и $1/мбте за доставку и регазификацию цена американского СПГ – и потолок цены в Европе составит $5/мбте, подсчитали аналитики Credit Suisse. Это эквивалентно $179 за 1000 куб. м. «Газпром» продавал газ за пределы стран СНГ в ноябре по $172 за 1000 куб. м, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы.

Доля «Газпрома» на европейском рынке газа – 31%, говорил предправления концерна Алексей Миллер: «По нашим оценкам, потребность Европы в импортном газе и дальше будет нарастать. К 2025 г. потребность Европы в дополнительном импорте увеличится не менее чем на 100 млрд куб. м в год».

В 2016 г. «Газпром» готовится установить рекорд по экспорту в Европу. Зима может быть удачной для концерна, но в средне- и долгосрочной перспективе опасения относительно европейского рынка остаются, пишут аналитики Credit Suisse.

Доля СПГ будет расти, но многое зависит от развития инфраструктуры и спроса в США, возражает аналитик Renaissance Capital Ильдар Давлетшин. «В 2017–2018 гг. мы ожидаем небольшое восстановление экспортных цен «Газпрома» на 10–15% вслед за нефтью», – сказал Давлетшин. Неясна и позиция относительно экспорта СПГ избранного президента США Дональда Трампа, говорит старший аналитик Interfax Europe Питер Стюарт: в предвыборной кампании он настаивал на «энергетической независимости» США, что может означать приоритет внутреннего потребления. «В ближайшие 5–10 лет мы не ожидаем существенного сдвига в пользу СПГ, – продолжает Стюарт. – Отчасти потому, что экспортировать американский СПГ выгоднее на другие рынки – Ближний Восток, в Латинскую Америку и Азию».

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.