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Статья опубликована в № 4203 от 15.11.2016 под заголовком: СПГ из Америки завоюет Европу

Американский СПГ вскоре придет в Европу

«Газпрому» придется снижать цены, чтобы не потерять рынок, прогнозирует Credit Suisse
СПГ из Америки завоюет Европу
СПГ из Америки завоюет Европу
Pixaby

Европейский рынок газа ждут серьезные изменения после 2017 г. Они связаны с ростом избыточного предложения сжиженного природного газа (СПГ) в мире, прогнозируют аналитики Credit Suisse. В следующем году рынок СПГ будет в целом сбалансирован, но позже его производство в Австралии и США будет увеличиваться. А с 2018 г. СПГ сможет конкурировать с трубопроводным газом «Газпрома» и по цене, говорится в исследовании.

Избыток предложения СПГ в 2018–2020 гг. Credit Suisse оценивает в 15–20 млн т. Если избыток будет меньше, это кардинально не скажется на рынке. Но если он превысит прогноз – не избежать ценовых войн. При цене газа на Henry Hub в $3,5 за млн британских тепловых единиц (мбте), 15% премии и $1/мбте за доставку и регазификацию цена американского СПГ – и потолок цены в Европе составит $5/мбте, подсчитали аналитики Credit Suisse. Это эквивалентно $179 за 1000 куб. м. «Газпром» продавал газ за пределы стран СНГ в ноябре по $172 за 1000 куб. м, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы.

Доля «Газпрома» на европейском рынке газа – 31%, говорил предправления концерна Алексей Миллер: «По нашим оценкам, потребность Европы в импортном газе и дальше будет нарастать. К 2025 г. потребность Европы в дополнительном импорте увеличится не менее чем на 100 млрд куб. м в год».

В 2016 г. «Газпром» готовится установить рекорд по экспорту в Европу. Зима может быть удачной для концерна, но в средне- и долгосрочной перспективе опасения относительно европейского рынка остаются, пишут аналитики Credit Suisse.

Доля СПГ будет расти, но многое зависит от развития инфраструктуры и спроса в США, возражает аналитик Renaissance Capital Ильдар Давлетшин. «В 2017–2018 гг. мы ожидаем небольшое восстановление экспортных цен «Газпрома» на 10–15% вслед за нефтью», – сказал Давлетшин. Неясна и позиция относительно экспорта СПГ избранного президента США Дональда Трампа, говорит старший аналитик Interfax Europe Питер Стюарт: в предвыборной кампании он настаивал на «энергетической независимости» США, что может означать приоритет внутреннего потребления. «В ближайшие 5–10 лет мы не ожидаем существенного сдвига в пользу СПГ, – продолжает Стюарт. – Отчасти потому, что экспортировать американский СПГ выгоднее на другие рынки – Ближний Восток, в Латинскую Америку и Азию».

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

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