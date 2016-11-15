Бренд Sultanna Frantsuzova вернулся на российский рынок

Дизайнер Султанна Французова вновь начала активное развитие сети магазинов одежды под брендом Sultanna Frantsuzova, рассказала «Ведомостям» сама предпринимательница. По ее словам, к концу 2016 г. в общей сложности заработает еще четыре магазина, в 2017 г. – не меньше пяти. Среди них магазин в торгово-развлекательном комплексе «Парк хаус» в Казани, отмечается на сайте бренда Sultanna Frantsuzova. Представитель комплекса подтвердил открытие магазина Французовой к концу ноября 2016 г.

Всего с момента возрождения бренда в 2011 г. Французова открыла восемь точек сети, а также запустила интернет-магазин бренда. Средний чек магазина – 6000 руб., выручку сети Французова не называет. Магазины сети Sultanna Frantsuzova зарегистрированы на ИП Г. А. Самаева, согласно «СПАРК-Интерфаксу». Гиляна Самаева – сестра Французовой, уточнила дизайнер.

Первый в России магазин под брендом Sultanna Frantsuzova открылся в 2004 г., вскоре сеть стала федеральной. Тогда владелец бренда – группа «Ж» Ильи Буздина – решил открывать по магазину в месяц, вспоминает Французова. Спустя два года сеть насчитывала около 60 магазинов, 10–15 из которых находились в Москве. «Магазины открывались слишком быстро, их стало больше, чем надо, и в итоге они сильно мешали другу другу», – отмечает дизайнер. Бизнес стал неконтролируемым, добавляет она: «Тогда между мной и моим партнером Ильей Буздиным возникли разногласия по поводу развития сети и я покинула бизнес». В итоге в 2006 г. все магазины под брендом Sultanna Frantsuzova были закрыты, а бизнес остановлен. С Буздиным связаться не удалось; но его знакомый подтвердил, что события развивались так, как это описывает Французова.

Права на бренд Sultanna Frant­su­zo­va и магазины сети тогда остались за юрлицом, связанным с группой «Ж», – ООО «Макау», а в 2011 г. Французова обратилась в Роспатент с просьбой о досрочном прекращении охраны товарного знака, сообщается в заключении Коллегии палаты по патентным спорам. Фирма «Макау» передала права на товарный знак сначала ООО «Вилси», а затем кипрской «Колборн инвестмент груп лимитед», представители которой не пришли на заседание коллегии по патентным спорам, отмечается в документе, в итоге охрана товарного знака была прекращена. Так Французова вернула себе права на использование бренда Sultanna Frantsuzova и открыла интернет-магазин.

Финансовые показатели своего бизнеса Французова не раскрывает. Она лишь отметила, что в общем обороте сети Sultanna Frantsuzova 80% приходится на продажи в традиционных магазинах, 20% – на продажи в интернете. «Сейчас сеть хоть и не развивается [так быстро], как в 2004 г., нас все устраивает – ведь мы развиваемся на собственные средства, без инвесторов и кредиторов», – комментирует Французова.

Сегодня эффективно развивать большие сети могут компании, которые привлекают инвестиционные средства, уверена Ануш Гаспарян, коммерческий директор Fashion Consulting Group. Развитие небольшой сети нишевого бренда, каким является Sultanna Frantsuzova, по ее мнению, можно осуществить и на собственные средства. В этом случае марку можно встраивать в традиционные мультибрендовые магазины, подходящие по концепции и ценовому сегменту, а также открывать монобрендовые магазины и продавать через интернет, рассуждает Гаспарян.

Российский рынок одежды, обуви и аксессуаров сокращается – из-за девальвации снизился потребительский спрос, напоминает дизайнер бренда VASSA & Co Елена Васса. Поэтому создать дизайнерский продукт на российском рынке со средним чеком в 6000 руб. крайне сложно, добавляет она.

Рынок одежды, обуви и аксессуаров в 2015 г. составил 2,3 трлн руб., по данным Fashion Consulting Group, по итогам 2016 г. он снизится на 1% в рублях, достигнув показателей 2011 г.