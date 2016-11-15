Американская PepsiCo построит крупный завод по производству детского питания из молока

Статья опубликована в № 4203 от 15.11.2016 под заголовком: PepsiCo накормит детей

Во вторник президент PepsiCo в России, на Украине и в СНГ Сильвиу Попович и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подпишут протокол о намерениях построить завод детского питания, сообщил «Интерфакс» и подтвердил чиновник Краснодарского края, предприятие разместится рядом с действующим молочным заводом компании «Вимм-билль-данн» в г. Тимашевске.

Этот завод выпускает около 500 т молочной продукции в сутки под брендами «Кубанская буренка», «Веселый молочник», «Чудо» и др., пишет «Интерфакс», а также детское питание под брендом «Агуша».

Новый завод появится возле действующего молочного завода и будет специализироваться на детском питании из молока, сказал «Ведомостям» и человек, близкий к PepsiCo. Строительство уже ведется, уверяет местный чиновник.

Еда добавилась к газировке PepsiCo приобрела крупного российского производителя продуктов питания – компанию «Вимм-билль-данн» – в 2011 г. за $5,4 млрд. После этой сделки американская компания стала одним из лидеров по производству продуктов питания в России.

Представитель PepsiCo Марина Зибарева и начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Сергей Михайлов отказались говорить о размере инвестиций и производственной мощности нового завода до подписания протокола. Завод будет перерабатывать не менее 500 т молока в сутки, знает сотрудник одного из местных сельхозобъединений.

Это очень серьезный показатель, оценивает исполнительный директор Союзмолока Артем Белов: завод войдет в число 15 крупнейших в стране перерабатывающих предприятий. Инвестиции составят несколько сотен миллионов долларов, считает он. Детское питание – одно из самых устойчивых направлений молочного бизнеса, говорит Белов: спрос на детскую продукцию падает в самую последнюю очередь.

По сентябрьским данным исследовательской компании GfK, в натуральном выражении розничные продажи детского питания в 2016 г. просели на 8,8% – но в основном за счет пюре и соков.

Рынок детского питания в России чувствует себя уверенно, писала компания Romir: на некоторые категории спрос вырос вслед за ростом рождаемости и повышением числа детей до четырех лет.

По данным Росстата, за январь – сентябрь 2016 г. производство детской кисломолочной продукции выросло примерно на 2% и достигло 49 074 т, а производство сухих молочных смесей упало примерно на 10% и составляет 12 991 т.