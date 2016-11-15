Промышленность

Аукцион по Сухому Логу снова отложен

Минприроды технически не успеет провести аукцион на крупнейшее месторождение золота в этом году
Стартовый платеж за лицензию – 8,6 млрд руб., говорил Донской в августе
Стартовый платеж за лицензию – 8,6 млрд руб., говорил Донской в августе
М. Стулов / Ведомости

Аукциона по Сухому Логу (запасы – 1656 т золота и 1533 т серебра) в этом году не будет, сообщил министр природы Сергей Донской (цитата по «Интерфаксу»). Ведомство технически не успеет провести аукцион в этом году, уточнил представитель Минприроды.

У месторождения нелегкая судьба. Лицензию на разработку Сухого Лога в 1998 г. отозвал у «Лензолота» (теперь входит в ПАО «Полюс») губернатор Иркутской области Борис Говорин. Спустя три года правительство начало попытки продать лицензию на конкурсе, к ней за минувшие 15 лет присматривались «Норникель», «Базовый элемент», Polymetal, «Алроса», Barrick, Placer Dome и Rio Tinto.

Сухой Лог подорожал в 1,5 раза

Все заинтересованные ведомства (Минэкономразвития, Минфин, ФСБ и ФАС) согласовали в августе 2016 г. постановление правительства, оно поступило в аппарат вице-премьера Александра Хлопонина. Его представитель пока не ответил на вопросы «Ведомостей».

В постановлении, которое согласовали ведомства, говорилось, что аукцион на месторождение должен состояться в 2016 г. При этом к торгам могут быть допущены претенденты, в капитале которых Россия прямо или косвенно владеет более чем 25% акций.

Последний пункт вызвал нарекания ФАС, но этот вопрос был урегулирован в течение сентября, рассказывали два источника, участвующие в ходе согласования постановления правительства.

Аукцион на Сухой Лог может быть объявлен в начале сентября

Тогда Донской говорил, что аукцион будет объявлен в декабре, а пройдет он в январе 2017 г.

Стартовый платеж за лицензию – 8,6 млрд руб., говорил Донской в августе.

Основных претендентов на разработку месторождения два: консорциум «Полюса» и госкорпорации «Ростех», а также «Алроса» (33,9% у Росимущества), говорили чиновники и собеседники «Ведомостей», близкие к этим компаниям. Представители «Полюса», «Ростеха» это не комментировали, а президент «Алросы» Андрей Жарков говорил, что разработка золотоносных месторождений не соответствует стратегии компании. Впрочем, «Алроса» сейчас пересматривает стратегию.

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