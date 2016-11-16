Промышленность
Статья опубликована в № 4204 от 16.11.2016 под заголовком: Законные выплаты «Мечела»

«Мечел» увеличил выплаты правлению и директорам

За девять месяцев вознаграждения совету выросли на 37,2% в сравнении с прошлым годом, правлению – на 21,92%
«Мечел» увеличил выплаты совету директоров и правлению
«Мечел» увеличил выплаты совету директоров и правлению
«Мечел»

Вознаграждение совета директоров «Мечела» (до сих пор проходит реструктуризацию долгов, общий долг – 445 млрд руб.) выросло за девять месяцев 2016 г. к аналогичному периоду 2015 г. на 37,2% до 96,2 млн руб., следует из отчета компании по РСБУ. Топ-менеджмент получил за январь – сентябрь на 21,92% больше, чем годом ранее, – 100 млн руб., говорится в отчете.

Увеличение выплат совету директоров и правлению в сравнении с предыдущим периодом связано в основном с изменением сроков выплаты заработной платы и размера аванса, поясняет представитель «Мечела». «Третьего октября вступили в силу поправки в законодательство, в связи с чем компания в сентябре произвела разовую дополнительную выплату аванса за первую половину месяца», – говорит он. Рост вознаграждения в III квартале 2016 г. ко II кварталу составил у совета директоров 11,2%, у правления – 41,69%, следует из отчетов. Был изменен порядок и сроки выплаты, между ними не должно пройти более 15 дней, говорит партнер BMS Law Firm Сергей Фролов.

«Мечел»

Горно-металлургическая компания
Акционеры – Игорь Зюзин и его семья (55,04%).
Капитализация – $1,7 млрд.
Выручка (МСФО, первое полугодие 2016 г.) – 130,2 млрд руб.
Прибыль – 8,3 млрд руб.

Правление «Мечела» за год увеличилось на одного менеджера – до 11 человек, следует из раскрытий «Мечела». Из прежних менеджеров в нем остались гендиректор «Мечела» Олег Коржов, гендиректор «Мечел-майнинга» Павел Штарк, вице-президент по безопасности Валерий Шевердин и директор по правовым вопросам Ирина Ипаева. Численность совета директоров не менялась – в совете девять человек, но состав сменился почти полностью. Так, в апреле в совет директоров на внеочередном собрании был избран советник предправления Газпромбанка Тигран Хачатуров (это было одним из условий реструктуризации долга), а также два новых независимых директора – Александр Коцкий и Александр Орищин. Вместо уволившегося вице-президента «Мечела» Алексея Иванушкина в совет вошел старший вице-президент Виктор Тригубко. На годовом собрании акционеры избрали в совет директоров «Мечела» президента РСПП Александра Шохина. В целом в сравнении с советом 2015 г. кресла сохранили четверо: основной владелец компании Игорь Зюзин, Коржов и двое независимых директоров – Юрий Малышев и Владимир Коровкин. Изменения в составах правления и совета директоров также отразились на сумме выплат и небольшое влияние оказали курсовые разницы, так как некоторые директора получают вознаграждение в долларах США, говорит представитель «Мечела».

В первом полугодии «Мечелу» удалось договориться с госбанками (на них приходится 67% из 445 млрд руб. долга), на конец II квартала было реструктурировано 78% задолженности. За полугодие «Мечел» заработал чистую прибыль (впервые с 2011 г.). Если абстрагироваться от конкретной ситуации, то после ответственного этапа в жизни компании или завершения важного проекта она может позволить себе повысить разовые выплаты менеджменту или совету директоров, комментирует председатель экспертного совета «Люди People» Виктория Петрова.

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