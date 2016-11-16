«Фосагро» снижает дивиденды

За 2016 год компания может заплатить акционерам меньше, чем за предыдущий год. Но тогда выплаты были рекордными

«Фосагро» может в третий раз за год выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли за 2015 г. Во вторник совет директоров компании рекомендовал акционерам принять такое решение, сообщила «Фосагро». Выплаты могут составить 5,05 млрд руб. Нераспределенная прибыль по итогам 2015 г. была 43,5 млрд руб. Ранее в 2016 г. «Фосагро» дважды выплатила своим акционерам в сумме 12,46 млрд руб.

Новость о дивидендах инвесторам понравилась. На Лондонской бирже «Фосагро» дорожала на 2,39%, но к закрытию торгов рост скорректировался до 1,99%.

«Фосагро» Производитель удобрений

Акционеры – семья Гурьевых (50,28%), Владимир Литвиненко (14,52%), Игорь Антошин (14,58%).

Капитализация – $4,95 млрд.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – 102 млрд руб.

Прибыль – 36,1 млрд руб.

Несмотря на текущую ситуацию на глобальном рынке удобрений, компания демонстрирует устойчивое финансовое положение и наряду с реализацией социальных программ, стратегических инициатив и инвестпроектов, направленных на рост ее капитализации, обеспечивает стабильный денежный поток для выплаты дивидендов, приводятся в сообщении слова гендиректора «Фосагро» Андрея Гурьева.

По дивидендной политике «Фосагро», совет директоров определяет размер и сроки выплаты дивидендов, исходя из размера доходов за отчетный период, потребности в наличных средствах и финансового положения компании. Совет стремится, чтобы сумма дивидендов составляла 30–50% от чистой прибыли по МСФО за отчетный год. Рекордные дивиденды «Фосагро» выплатила акционерам за 2015 г. (см. график). И тогда промежуточные выплаты (21,7 млрд руб.) были сделаны из нераспределенной прибыли, а итоговые – из чистой прибыли за год. Всего (с учетом промежуточных выплат) на дивиденды ушло около 80% чистой прибыли по МСФО. По оценкам Renaissance Capital, чистая прибыль «Фосагро» за 2016 г. должна составить 45,3 млрд руб. О выплатах за IV квартал говорить пока преждевременно, отметил представитель «Фосагро».

В этом году компания тоже может преодолеть порог в 50%, писали в октябре аналитики «ВТБ капитала». Целевой уровень долговой нагрузки для «Фосагро» – 1 EBITDA, но компания может чувствовать себя уверенно при любом значении ниже 2 EBITDA, отмечали они. На 30 июня отношение долг/EBITDA у «Фосагро» было 1,18 (чистый долг – $1,85 млрд). В 2017 г. компания снизит капзатраты на 40% до 25 млрд руб. в связи с завершением основной инвестпрограммы, что позволит ей больше денег направлять на дивиденды, писали и аналитики Bank of America Merrill Lynch. В 2017 г. размер выплат в первую очередь будет зависеть от цен на удобрения и курса рубля, а уже во вторую – от капзатрат, считает аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. С ноября прошлого года цены на диаммонийфосфат снизились на 25% до $320–330 за 1 т. Скорее всего, менеджмент в таких условиях будет действовать аккуратнее и сосредоточится на завершении основной инвестпрограммы и снижении долговой нагрузки, отмечает Юминов.