Промышленность
Статья опубликована в № 4204 от 16.11.2016 под заголовком: Сухой Лог на потом

Условия аукциона на Сухой Лог не должны измениться

Минприроды не успевает разыграть на торгах право разработки гигантского месторождения золота. Аукцион перенесен на 2017 год
Проект очень сложный, для освоения Сухого Лога нужно построить линии электропередачи и прочую инфраструктуру
Проект очень сложный, для освоения Сухого Лога нужно построить линии электропередачи и прочую инфраструктуру
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Минприроды не успеет в этом году провести аукцион на право разработки месторождения золота Сухой Лог в Иркутской области. «Официально могу заявить, что в этом году аукциона по Сухому Логу не будет», – заявил министр природы Сергей Донской. Ведомство технически не успеет провести аукцион в этом году, уточнил представитель Минприроды. По проекту постановления правительства о проведении аукциона между его объявлением и проведением должно пройти 45 дней.

Сухой Лог – одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений золота (запасы – 1656 т золота и 1533 т серебра). В 1990-х гг. его пыталась разработать компания «Лензолото», с начала XX в. работавшая на расположенных неподалеку от месторождения россыпях (в 1929 г. британская Lena Goldfields прекратила участие в капитале компании, сейчас «Лензолото» принадлежит «Полюсу»). В 1998 г. тогдашний губернатор Иркутской области Борис Говорин отозвал у «Лензолота» лицензию на Сухой Лог. С тех пор правительство неоднократно пыталось найти месторождению нового разработчика. «Норникель», «Базовый элемент», Polymetal, «Алроса», Barrick, Placer Dome и Rio Tinto – все эти компании в разное время интересовались лицензией на Сухой Лог. В этом году правительство в поисках инвестора продвинулось: проект постановления о проведении аукциона согласован с Минэкономразвития, Минфином, ФСБ, ФАС и направлен в аппарат вице-премьера Александра Хлопонина. Его представитель отказался от комментариев.

В проекте постановления правительства говорилось, что аукцион на месторождение должен пройти в 2016 г. К торгам могут быть допущены претенденты, в капитале которых государство прямо или косвенно владеет более чем 25% акций. Для участия в аукционе госкорпорация «Ростех» и «Полюс» создали СП – «СЛ золото». «Полюсу» в этой компании принадлежит 51%. Еще один претендент – «Алроса» (у Росимущества 33,9% акций), говорил ранее Донской.

Будут ли изменены условия проведения аукциона из-за переноса сроков его проведения, неясно. Существенных изменений в проекте постановления произойти не должно, говорит представитель Минприроды. Представители «Полюса» и «Ростеха» от комментариев отказались. Источник «Ведомостей», близкий к «Ростеху», говорит, что для госкорпорации ничего не меняется – она пойдет на аукцион, когда он будет объявлен. Представитель «Алросы» на вопросы об интересе к Сухому Логу не ответил.

Проект очень сложный, для освоения Сухого Лога нужно построить линии электропередачи и прочую инфраструктуру, вполне возможно, постановление сейчас дорабатывается, чтобы учесть все аспекты, считает директор по работе с горнорудной промышленностью American Appraisal Russia Михаил Лесков. По мнению председателя Союза золотопромышленников Сергея Кашубы, минимальные инвестиции в Сухой Лог могут составить от $5 млрд до $6 млрд, но эта сумма может оказаться не конечной. Стартовая цена лицензии на Сухой Лог повышалась уже дважды – в декабре 2015 г. стартовый платеж для аукциона был 5 млрд руб., в начале 2016 г. он вырос до 7 млрд руб., а к июлю подорожал до 8,6 млрд руб. из-за пересчета стоимости запасов. С начала года золото подорожало на 16% до $1226 за унцию.

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