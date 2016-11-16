Условия аукциона на Сухой Лог не должны измениться

Минприроды не успеет в этом году провести аукцион на право разработки месторождения золота Сухой Лог в Иркутской области. «Официально могу заявить, что в этом году аукциона по Сухому Логу не будет», – заявил министр природы Сергей Донской. Ведомство технически не успеет провести аукцион в этом году, уточнил представитель Минприроды. По проекту постановления правительства о проведении аукциона между его объявлением и проведением должно пройти 45 дней.

Сухой Лог – одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений золота (запасы – 1656 т золота и 1533 т серебра). В 1990-х гг. его пыталась разработать компания «Лензолото», с начала XX в. работавшая на расположенных неподалеку от месторождения россыпях (в 1929 г. британская Lena Goldfields прекратила участие в капитале компании, сейчас «Лензолото» принадлежит «Полюсу»). В 1998 г. тогдашний губернатор Иркутской области Борис Говорин отозвал у «Лензолота» лицензию на Сухой Лог. С тех пор правительство неоднократно пыталось найти месторождению нового разработчика. «Норникель», «Базовый элемент», Polymetal, «Алроса», Barrick, Placer Dome и Rio Tinto – все эти компании в разное время интересовались лицензией на Сухой Лог. В этом году правительство в поисках инвестора продвинулось: проект постановления о проведении аукциона согласован с Минэкономразвития, Минфином, ФСБ, ФАС и направлен в аппарат вице-премьера Александра Хлопонина. Его представитель отказался от комментариев.

В проекте постановления правительства говорилось, что аукцион на месторождение должен пройти в 2016 г. К торгам могут быть допущены претенденты, в капитале которых государство прямо или косвенно владеет более чем 25% акций. Для участия в аукционе госкорпорация «Ростех» и «Полюс» создали СП – «СЛ золото». «Полюсу» в этой компании принадлежит 51%. Еще один претендент – «Алроса» (у Росимущества 33,9% акций), говорил ранее Донской.

Будут ли изменены условия проведения аукциона из-за переноса сроков его проведения, неясно. Существенных изменений в проекте постановления произойти не должно, говорит представитель Минприроды. Представители «Полюса» и «Ростеха» от комментариев отказались. Источник «Ведомостей», близкий к «Ростеху», говорит, что для госкорпорации ничего не меняется – она пойдет на аукцион, когда он будет объявлен. Представитель «Алросы» на вопросы об интересе к Сухому Логу не ответил.

Проект очень сложный, для освоения Сухого Лога нужно построить линии электропередачи и прочую инфраструктуру, вполне возможно, постановление сейчас дорабатывается, чтобы учесть все аспекты, считает директор по работе с горнорудной промышленностью American Appraisal Russia Михаил Лесков. По мнению председателя Союза золотопромышленников Сергея Кашубы, минимальные инвестиции в Сухой Лог могут составить от $5 млрд до $6 млрд, но эта сумма может оказаться не конечной. Стартовая цена лицензии на Сухой Лог повышалась уже дважды – в декабре 2015 г. стартовый платеж для аукциона был 5 млрд руб., в начале 2016 г. он вырос до 7 млрд руб., а к июлю подорожал до 8,6 млрд руб. из-за пересчета стоимости запасов. С начала года золото подорожало на 16% до $1226 за унцию.