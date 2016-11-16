Hugo Boss откажется от двух брендов

От брендов Boss Orange и Boss Green компания откажется, чтобы сделать свое позиционированее более ясным

Hugo Boss принял новый план развития, сообщается в пресс-релизе компании. Немецкий производитель одежды и аксессуаров сократит число брендов, будет открывать меньше магазинов, нарастит онлайн-продажи и развитие продаж более демократичных товаров.

По новой стратегии компания сосредоточится на развитии двух основных брендов - Hugo и Boss.

Boss - это бренд для классической мужской одежды премиум-класса, а Hugo - одежда для молодой аудитории, цены на которую будут примерно на 30% ниже цен Boss. От брендов Boss Orange и Boss Green компания откажется, чтобы сделать свое позиционированее более ясным. Так покупатели будут меньше путаться в марках компании, комментирует газете Financial Times аналитик RBC Capital Markets Клэр Хаф.

Также Hugo Boss сконцентрируется на выпуске мужской одежы, хотя и не откажется от производство женской одежды.

Hugo Boss сохранит три канала дистрибуции - розницу, оптовые продажи и продажи через интернет, но по новой стратегии эти каналы будут сильнее друг с другом связаны. Ассортимент доступных товаров, спрос на которые очень высок, будет усовершенствован; это коснется всех каналов продаж. Ассортимент повседневной одежды в собственных магазинах Hugo Boss будет расширен, но развитие сети будет намного медленнее, чем раньше.

Акции компании упали на франкфуртской бирже на 12% сразу после публикации отчета. Руководсство компании не представило никаких новых планов по сокращению расходов, кроме сокращения на 65 млн евро ($61 млн), о котором было объявлено в начале этого года, отмечает Bloomberg. Заявления компании не дают понимания, сколько она может сэкономить, заявил Bloomberg аналитик из MainFirst Bank Джон Гай.

Главному исполнительному директору Hugo Boss Маркe Лангеру нужно обеспечить резкий рост для компании, чьи акции потеряли более трети стоимости в прошлом году, напоминает Bloomberg. Новая стратегия компании похожа на планы Burberry Group и Marks & Spencer, которые решили замедлить темпы открытия магазинов и отказались от не основных брендов, напоминает агентство. План Лангера предполагает выпуск более доступной по цене одежды на фоне падения спроса на люксовом рынке, пишет Bloomberg.

Hugo Boss решился на изменения после того, как за девять месяцев 2016 г. его чистая выручка снизилась на 4% до 1,97 млрд евро; по итогам 2016 г. EBITDA компании сократится на 17-23%. 2017 г. для Hugo Boss должен быть «годом стабилизации», говорится в сообщении компании; а вернуться к росту планируется в 2018 г.

В этом году выручка снижается из-за замедления роста на основных рынках компании - европейском и американском, следует из отчетности компании. На европейский рынок приходится 62,9% продаж компании, а на американский рынок - 21,3% по итогам 9 месяцев 2016 г.

Спад в Европе связан со снижением покупательской способности туристов, в частности китайских, которые после введения в Hugo Boss политики выравнивания цен стали покупать меньше товаров в Европе. Также повлияли трудности при получении европейской визы и опасения новых террористических атак. На американском рынке компания связывает сложности с переизбытком магазинов в регионе.