РЖД предложила поднять тариф на перевозку угля

РЖД хочет повысить тариф на перевозку угля в следующем году в связи с сильным ростом цен на него в течение последних трех месяцев, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из угольных компаний. С таким предложением РЖД выступила на совещании у курирующего транспорт вице-премьера Аркадия Дворковича в понедельник, 14 ноября, подтверждает один из его участников. Цель монополии – перестать субсидировать убыточные перевозки угля за счет перевозки более маржинальных видов груза, объясняет участник совещания. Механизм увеличения платы РЖД не представила – пока обсуждалась только идея, уточняет собеседник. Представитель РЖД отказался комментировать предложение. Все предложения, обсуждаемые на совещании, отправлены на доработку, сказал представитель Дворковича.

Менеджмент РЖД активно ищет способы предотвратить убыток в 2017 г. (прогнозируется на уровне 146 млрд руб.) – в числе прочего он предлагал и точечный рост тарифов. Перевозки угля низкорентабельны для РЖД, при его перевозке применяется понижающий коэффициент. С августа уголь начал стремительно дорожать – цена коксующегося угля выросла более чем в 3 раза до $308 за тонну. Это подстегнуло экспорт угля – за 10 месяцев он вырос на 9,3% до 123,6 млн т, РЖД, впрочем, это не помогло. Перевозки угля на расстояние свыше 5700 км сверхубыточны, рассказывал в октябре старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов (его слова передавал «Интерфакс»). «Решить проблему можно, либо подняв стоимость перевозки на такие расстояния, либо дополнительно проиндексировав ставки на полувагоны, но под это решение попадают не только угольщики, но и все, кто перевозит товары и грузы в полувагонах», – отмечал он. В убыток РЖД перевозит примерно 14 млн т угля в год, говорит президент компании Олег Белозеров. «Тариф на перевозку угля должен повышаться с какой-то степенью плавности <...> иначе РЖД влетит в убытки», – соглашается руководитель ФАС Игорь Артемьев (цитата по «Интерфаксу»). ФАС сформировала топ-20 убыточных маршрутов, 19 из них – перевозка каменного угля, большая часть из них – на расстояние свыше 5000 км (копия документа есть у «Ведомостей», представитель ФАС комментировать его не стал).

«Перевозки почти всех грузов, не только угля, на дальние расстояния для РЖД убыточны. Но в общей прогнозной погрузке на 2017 г. они составляют лишь 1,4%, или 19 млн т», – знает человек из крупной компании-грузоотправителя. Он уверяет, что доходность от перевозок всех грузов I класса (уголь, строительные грузы, сырье и проч.) находится примерно на одном уровне. «Повышение стоимости перевозок угля, например, за счет сохранения экспортных надбавок на тариф негативно скажется на отрасли», – считает собеседник. «Цена на уголь выросла, и отрасль получила возможность инвестировать в развитие производства, поскольку несколько последних лет угольные предприятия были недоинвестированы. Повышение тарифов выглядит контрпродуктивным», – считает человек, близкий к одной из угольных компаний.

В октябре РЖД снова начала применять надбавку для экспортных перевозок угля в 13,4% (в 2015 г. она была снижена до 0,1%). В среду Артемьев предложил урезать надбавки вдвое (слова чиновника передал «Интерфакс»). РЖД рассчитывала за счет сохранения надбавок на экспорт некоторых видов грузов, в том числе угля и нефти, заработать в 2017 г. дополнительные 80 млрд руб.

«Установление надбавки на экспортные перевозки угля для отдельных расстояний (например, более 5700 км) чревато дискриминацией отдельных портов и грузоотправителей, которые имеют в них терминалы», – предостерегает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Единственный реальный для РЖД вариант повышения груженого тарифа на перевозки угля на 2017 г. без разрушения действующей тарифной системы – сохранить экспортную надбавку на отличном от нуля уровне, считает он. «Если ее размер останется на уровне 13,4%, дополнительный доход РЖД от перевозок угля составит более 16 млрд руб.», – подсчитал эксперт.