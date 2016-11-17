«Банк БФА» может получить акции «Трансаэро»

В понедельник гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин в интервью «Ведомостям» рассказал о плане менеджмента по возрождению компании. На базе старой «Трансаэро» будет создан новый перевозчик, а кредиторы получат в нем долю пропорционально размеру долга компании перед ними. Акционеры «Трансаэро» доли в новой компании не получат, 100% будет распределено между кредиторами, сообщил Бурдин в письме кредиторам (его текст цитирует «Интерфакс»).

Акционером может стать «Банк Балтийское финансовое агентство» («Банк БФА»), сообщил в среду ТАСС со ссылкой на источник, близкий к банку. Банк положительно относится к разрабатываемым руководством «Трансаэро» мерам по возврату кредитных средств и готов участвовать в переговорах, говорит собеседник. Представитель «Банка БФА» на запрос «Ведомостей» не ответил. Акционеры банка – физические и юридические лица, самый крупный пакет – 24,95% – у сына совладельца «Уралсиба» Владимира Когана Ефима. Представитель «Трансаэро» не раскрыл долг авиакомпании перед банком. Процентные доходы «Банка БФА» за 2015 г. составили 7,9 млрд руб., чистый убыток – 3,45 млрд руб., который сформировался из-за резерва под обесценение кредитного портфеля.

Признанный судом долг «Трансаэро» составляет 128 млрд руб. Крупнейшие кредиторы – «ВЭБ-лизинг» (42 млрд руб.), Газпромбанк (13,6 млрд руб.), группа ВТБ (28,7 млрд руб.), Сбербанк (9,2 млрд руб.), Новикомбанк (8,7 млрд руб.).

Кредиторам только рассылаются предложения, им надо будет оценить их, пока формализованного согласия нет, сказал представитель «Трансаэро».

Сбербанк и ВЭБ писем от «Трансаэро» не получали, ответили их представители. Представитель ВТБ от комментариев отказался. Представители Газпромбанка и Новикомбанка на запросы не ответили.

«Банк БФА» – не решающий кредитор, нужно дождаться оценки предложения от крупнейших из них, говорит аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов.

Новая компания должна с апреля начать летать пока только в России. В 2018–2020 гг. будет перевозить 4,1 млн пассажиров в год, выручка может составить 31,4–35,9 млрд руб., говорил Бурдин. Найти столько новых пассажиров будет сложно, отмечает Юминов. «Победа» уже отобрала часть пассажиропотока у других перевозчиков. После ухода «Трансаэро» был достигнут баланс спроса и предложения, а появление дополнительных мощностей может дестабилизировать рынок, добавляет эксперт.