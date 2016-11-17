МЭА предсказывает падение добычи углеводородов в России

Добыча нефти в России упадет к 2040 г. ниже 8,5 млн барр. в сутки, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). В сентябре она достигла исторического максимума в 11,1 млн барр. в сутки. Таким образом, снижение превысит 23%. В 2017 г. Россия, по прогнозу Минэнерго, может добыть рекордные 548 млн т нефти (примерно 11,3 млн барр. в сутки), а в этом году – около 544 млн т.

Рост инвестиций в последнее время позволит сохранить добычу на нынешнем уровне в ближайшие пять лет. Но затем добыча начнет стабильно падать, несмотря на ввод новых месторождений в традиционных регионах – Западной Сибири и Волго-Уральской провинции – и новые проекты, в том числе в Арктике. Российские компании меньше пострадали от падения цен на нефть, чем их мировые конкуренты. Многие смогли сохранить и даже увеличить (в рублях) капзатраты в 2015 г. Рубль с июля 2014 г. по июль 2016 г. стал почти вполовину дешевле доллара. Рублевые цены на нефть за этот же период упали лишь на 20%.

Построение любого долгосрочного прогноза связано с целым рядом сложностей, например с оценкой запасов, которые только предстоит найти, или влиянием будущих геолого-технических мероприятий на профиль добычи, обращает внимание директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. В России это осложняется неопределенностью налоговых условий. «При цене нефти на уровне $50/барр. доля фискальных изъятий в выручке среднего западносибирского проекта превышает 60%, в то время как себестоимость (включая капзатраты на бурение) составляет около 25%», – отмечает Борисов. Падение добычи ниже 8,5 млн барр.в сутки, по его мнению, лишь один из сценариев. Сейчас государство предоставляет лишь точечные льготы, компаниям не всегда выгодно добывать тяжелую нефть или разрабатывать офшорные месторождения, в Восточной Сибири нужны большие затраты на инфраструктуру, объясняет аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

Добыча газа, считает МЭА, напротив, вырастет вслед за увеличением спроса. Потребление в Китае, например, к 2040 г. вырастет более чем втрое. Спрос на газ в России снизится с 452 млрд куб. м в 2014 г. до 447 млрд куб. м в 2040 г., но добыча вырастет (см. график). Долгосрочный тренд по увеличению добычи газа в России выглядит весьма вероятным, согласны аналитики. Запасы огромны, себестоимость добычи и трубопроводные поставки делают топливо конкурентоспособным даже при низких ценах, полагает Полищук.