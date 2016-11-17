«Лукойл» выиграл суд за алмазы

Иск Archangel Diamond Corporation (ADC) к «Лукойлу» не может быть рассмотрен в США, решил Верховный суд страны 7 ноября 2016 г., сообщил «Лукойл». Это также следует из карточки дела на сайте суда. Получить комментарии канадской компании не удалось.

ADC требует от «Лукойла» $4,8 млрд. Это ущерб, который, по ее мнению, возник из-за неоформления на нее лицензии на Верхотинское алмазное месторождение в Архангельской области. В 1996 г. здесь была открыта алмазная трубка (трубка им. Гриба), извлекаемые запасы месторождения оцениваются в $11 млрд. Общие запасы алмазов трубки – 98,5 млн каратов.

«Это седьмая судебная инстанция, которая вынесла решение в пользу «Лукойла» по данному вопросу. Своим решением Верховный суд положил конец попыткам ADC вести в США какие-либо дальнейшие судебные разбирательства по этому делу», – указано в сообщении. Решение окончательное и обжалованию не подлежит, подчеркивает компания.

В 1993 г. «Архангельскгеолдобыча» (АГД) и Canmet Resources Limited (теперь – ADC) создали СП «Алмазный берег». ADC обязалась инвестировать в месторождение, а российская компания обещала передать лицензию на Верхотинское месторождение «Алмазному берегу». Этого сделано не было, и в 1998 г. канадцы заморозили инвестиции.

После акционирования и смены ряда собственников крупнейшим акционером АГД стал «Лукойл» (сейчас у него 100%). Канадцы пошли в суд, требуя передать лицензию «Алмазному берегу». Сначала иск на $492 млн был подан в Стокгольм, но он был отклонен летом 2001 г. после трех лет разбирательств. В 2001 г. ADC подала иск на $4,8 млрд в США. В 2002 г. в конфликт вмешалась De Beers, купившая ADC.

В апреле 2008 г. компании договорились, что ADC купит у «Лукойла» не более 49,99% АГД, после чего судебные разбирательства будут прекращены. Но из-за кризиса канадская компания изменила планы. «Нынешние экономические условия оказали негативное влияние на проекты в сфере геологоразведки и добычи. Это касается и алмазодобывающей отрасли», – говорилось в ее сообщении. Сделка сорвалась. В 2009 г. ADC была признана банкротом, а ее интересы в суде в дальнейшем представлял ликвидационный траст ADC.

У ADC остается только крайне туманный вариант идти в российские суды, говорит руководитель практики международных судебных споров и арбитража Art de Lex Артур Зурабян: «Туманна она не столько в силу недоверия иностранцев к российским судам, сколько в силу пропуска всех возможных сроков исковой давности».