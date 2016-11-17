Прибыль группы «Черкизово» продолжает снижаться

Вчера, 16 ноября, «Черкизово» опубликовало отчет по МСФО за III квартал. Выручка составила 20,4 млрд руб. Ее рост замедлился до 3% по сравнению с 8 и 9% в предыдущих кварталах. Чистая прибыль без учета положительной переоценки поголовья скота и растений составила 922,2 млн руб. Годом ранее скорректированная чистая прибыль у «Черкизово» была более чем вдвое больше – 1,98 млрд руб. Этот показатель снижался и в первом полугодии этого года.

Львиную часть доходов «Черкизово» приносит производство курицы и свинины. Совокупно на них за девять месяцев пришлось 67% выручки. Но конъюнктура на обоих рынках неблагоприятная. Выручка от продажи мяса птицы выросла за январь – сентябрь на 7%, а продажи в натуральном выражении – на 9%. Разрыв в показателях объясняется снижением цен реализации на 3%. Выручка от продажи свинины сократилась на 12% при росте продаж в натуральном выражении на 7%. Дело в том, что отпускные цены на живых свиней упали на 16%.

При этом у «Черкизово» снижалась прибыль и от птицеводства, и от свиноводства. Это происходило из-за роста стоимости компонентов кормов и другого сырья, говорится в отчете.

С начала года цены на свинину и птицу были на низком уровне, а издержки выросли из-за ослабления рубля. Совокупно это снизило рентабельность производителей, так как значительная часть издержек номинирована в валюте, говорит аналитик «ВТБ капитала» Николай Ковалев. Кроме того, покупательский спрос был низким: из-за снижения доходов потребители вынуждены были отказываться от мяса, его потребление в России сократилось.

Оптовая цена на свинину в 2016 г. была в среднем ниже на 20% до сентября, чем годом ранее, на птицу держалась на уровне 2012 г., приводит данные руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В такой ситуации снижение прибыли вполне объяснимо, говорит топ-менеджер одного из крупных производителей мяса. Зерно урожая 2015/16 г. было дороже, чем зерно сезона 2014/15 г., также в 2016 г. выросли цены на соевый шрот, а оптовая цена на свинину заметно упала.

Но в III квартале ситуация стала улучшаться. Оптовые цены на мясо стабилизировались благодаря постепенному росту его потребления в стране, приводятся слова гендиректора «Черкизово» Сергея Михайлова в отчете. «Дно в ценах на мясо птицы и свинины было пройдено в начале года, и мы считаем, что ситуация в IV квартале останется благоприятной», – говорит Михайлов.

Потребление мяса в России начало восстанавливаться и по итогам 2016 г. вырастет на 3% год к году до 73,8 кг на человека в год, прогнозирует «ВТБ капитал». Это связано со стабилизацией доходов россиян. В IV квартале ситуация стала меняться в лучшую сторону, по итогам квартала цена может достичь прошлогоднего уровня и превысить его, надеется собеседник «Ведомостей» в одном из производителей мяса. Корма будут использоваться уже из зерна нового урожая, которое значительно дешевле. В результате основные производители смогут по итогам IV квартала заметно увеличить рентабельность по сравнению с предыдущими кварталами, прогнозирует Юшин.

Представитель крупнейшего производителя свинины – АПХ «Мираторг» отказался от комментариев. Другой крупный производитель свинины – «Русагро» еще не публиковала финансовые результаты за III квартал.