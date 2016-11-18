РЖД может продать свою долю в НМТП с пакетом «Транснефти» или госдолей

Все три основных акционера НМТП решили продать свои доли в порту

В сумме они владеют более чем 60% акций порта

Статья опубликована в № 4206 от 18.11.2016 под заголовком: РЖД уедет из порта

На продажу может быть выставлено более 60% Новороссийского морского торгового порта (НМТП). РЖД, структурам которой принадлежит около 5,3% НМТП, готова продать свой пакет. «Мы рассматриваем такую возможность и, когда наш акционер примет соответствующее решение, будем понимать, что делать», – заявил вице-президент РЖД Андрей Старков (цитата по «Интерфаксу»). Капитализация НМТП на Московской бирже в четверг составила 128,5 млрд руб., т. е. пакет РЖД стоил 6,8 млрд руб.

Будет ли пакет РЖД присоединен к пакету Росимущества (20%) и «Транснефти» (35,5%: включает 25%-ный пакет через Novoport Ltd, СП с «Суммой», еще 10,5% – через «Транснефть-сервис») и продан одним лотом, не ясно. «Не исключаем любые варианты, которые будут для нее (РЖД. – «Ведомости») оптимальными», – сказал Старков (цитата по «Интерфаксу»). Представители первого вице-премьера Игоря Шувалова и «Суммы» от комментариев отказались. Получить комментарии «Транснефти» не удалось. Представитель Росимущества не ответил на запрос.

В 2017 г. правительство включило НМТП в план приватизации. В октябре Минэкономразвития предложило совместить приватизацию госдоли в НМТП с продажей доли «Транснефти».

В сентябре президент трубопроводной компании Николай Токарев уведомил президента России Владимира Путина о желании «Транснефти» продать долю в НМТП.

Ненужный актив РЖД планирует продать свои 25% плюс 1 акция Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), сообщил вице-президент РЖД Андрей Старков: «Мы планируем продать пакет и окончательно выйти из уставного капитала ЦППК посредством публичного открытого аукциона» (цитата по «Интерфаксу»).

Блокпакет монополия предлагала купить РФПИ, а 10,5% – текущему акционеру, не указав его имени, говорилось в ее письме.

В начале октября на совещании у Шувалова рассматривалось три варианта: совместная продажа пакетов или по очереди – сначала «Транснефти», а потом госдоли или наоборот. «У государства есть настрой продать свой пакет одновременно с долей «Транснефти», – говорил тогда федеральный чиновник. По его словам, это был бы идеальный вариант.

Не поддерживает его группа «Сумма» (у нее 2,75% НМТП через Novoport Ltd), отмечает человек, близкий к НМТП. «Сумма» видит приоритетным партнером в Novoport Ltd РФПИ и DPWorld, говорит собеседник, близкий к акционерам порта: «Компании ведут переговоры». Пакет в 10,5% «Сумма» готова купить сама, заключает собеседник. Представитель РФПИ отказался от комментариев.

РЖД давно хочет выйти из НМТП. Еще летом президент «Транснефти» Николай Токарев рассказывал, что Росимущество предлагало «Транснефти» обменять принадлежащие ей железнодорожные объекты на станции Грузовая, расположенной в порту Козьмино, на 5,3% акций НМТП, которыми владеет РЖД. Но сделка не состоялась.

Момент для продажи пакета порта удобный, считает старший аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов: «На новости о приватизации акции порта выросли. Если пакеты всех желающих продать будут выставлены одним лотом, продавцы получат премию за контроль». Премия может составить 20–30%, добавил Юминов.

У РЖД нет концепции развития перевозок нефтеналивных грузов, поэтому порт не является стратегическим активом, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «РЖД выгодно как можно быстрее выставить свой пакет на продажу и реализовать, пока стоимость компании не снизилась. Вероятно, лучше сделать это не в составе консолидированного пакета, а отдельно», – считает он. ФАС в ноябре предписала Приморскому торговому порту («дочка» НМТП) снизить тарифы более чем на 30% по перевалке нефти и на 15% – по нефтепродуктам и зафиксировать их в рублях, что неизбежно приведет к сокращению расходов НМТП и может поставить под угрозу обслуживание кредита на $1,5 млрд, если служба распространит предписание на другие порты, добавляет он.