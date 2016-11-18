Участники приватизации «Башнефти» не знали об интересе Белоруссии

Россияне часто критикуют нас, что мы не хотим приватизировать четыре наших крупных предприятия. Я говорю: хорошо, у вас есть интерес к этим предприятиям, у нас есть к добыче нефти. 7–8 млн т мы могли бы у вас добывать. И когда была приватизация «Башнефти», я направил предложение вашему правительству, вашему руководству», – рассказал президент страны Александр Лукашенко российским СМИ в четверг (его слова передал «Интерфакс»). Предложение касалось обмена акций белорусских предприятий на акции «Башнефти». «До сих пор ответа нет. Значит, не хотят», – продолжил президент. Получить дополнительные комментарии пресс-секретаря Лукашенко не удалось.

Собеседник «Ведомостей», близкий к правительству, и участник приватизации не знают о предложении Белоруссии. Не знают об этом и трое федеральных чиновников. «Такое предложение Александр Григорьевич мог сделать только одному человеку в нашей стране – президенту», – объясняет один из них. 16 сентября Путин и Лукашенко могли пообщаться во время саммита СНГ в Киргизии. В «ВТБ капитал» заявка Белоруссии не поступала, говорит источник, участвующий в организации приватизации. Представители премьера Дмитрия Медведева и ВТБ отказались от комментариев. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на запрос.

12 октября «Роснефть» купила 50,08% капитала «Башнефти» почти за 330 млрд руб. Претендентов на актив было девять, в том числе «Лукойл», Антипинский НПЗ, «Татнефтегаз» и др. Лукашенко заявил, что готов был обменять на акции «Башнефти» бумаги предприятия, которое производит шасси для ракет «Тополь», передает белорусское агентство «Белта». Лукашенко, очевидно, имеет в виду Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), который производит шасси для ракетных комплексов «Тополь М», «Ярс», «Искандер» и других систем вооружений, говорит человек, близкий к военно-промышленной комиссии правительства России. К МЗКТ ранее проявлял интерес «Ростех». Лукашенко предлагал России купить МЗКТ за $3 млрд или обменять на нефтяное месторождение. «Это совершенно несуразная цена, и интерес к покупке МЗКТ давно пропал», – говорит собеседник.

«Башнефть» Нефтяная компания

Оосновные акционеры – «Роснефть» (60,16% голосующих акций), Башкирия (25,79%).

Капитализация – 561,4 млрд руб.

Выручка (МСФО, 9 месяцев 2016 г.) – 435 млрд руб.

Чистая прибыль – 34 млрд руб.

В Белоруссии два НПЗ – Новополоцкий и Мозырский. В 2015 г. они произвели 23 млн т, сообщал ТАСС. В 2013 г. Белоруссия планировала продать 42,7% Мозырского НПЗ за $518 млн. Об обмене акций «Башнефти» на акции НПЗ можно было бы подумать – заводы хорошие, считает участник приватизации. Россию обмен не интересовал: правительству за «Башнефть» нужны были деньги, не согласен политолог Алексей Макаркин.

Белоруссия не готова платить за нефтяные ресурсы столько же, сколько индийцы, и, вероятно, Россия хочет держать Белоруссию в более зависимом положении, полагает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Нефть для переработки НПЗ получают по межправсоглашению с Россией. Но за 10 месяцев экспорт нефти в Белоруссию снизился на 13,4% до 16,108 млн т, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на ЦДУ ТЭК. Поставки нефти ограничены из-за того, что Белоруссия недоплачивает за газ, требуя пересмотра цены. Лукашенко намерен встретиться с Путиным 22 ноября, чтобы обсудить разногласия: «У нас еще очень много проблем, которых не должно быть, которые омрачают иногда наши отношения». Отношения в очередной раз осложнились, а в таких ситуациях Лукашенко всегда пытается показать, что он в этом не виноват, у него масса инициатив, конструктивных предложений, а в Москве его просто не слышат, резюмирует Макаркин.