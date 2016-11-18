«Сибур» перенес пик выплат по долгу на два года

«Сибур» перенес пик выплат по долгу с 2018 на 2020 г., следует из презентации компании. Теперь ей необходимо будет погасить в 2018 г. 55 млрд руб. (вместо 75 млрд по прежнему плану), на 2020 г. придется 63 млрд руб. выплат (ранее – 46 млрд). При этом большую часть выплат в 2018 г. составят евробонды.

Еврооблигации «Сибур» разместил на Ирландской фондовой бирже в начале 2013 г. на общую сумму $1 млрд со сроком погашения в 2018 г. В сентябре компания объявила, что выкупит часть своих облигаций в рамках оферты на $350 млн. Один из держателей бумаг уже готов предъявить их к выкупу на сумму $192,8 млн, говорилось в сообщении.

Компания погасила облигации на $200 млн, сказал на телефонной конференции финансовый директор «Сибура» Александр Петров (его слова привел «Интерфакс»). Помимо евробондов у «Сибура» зарегистрирован выпуск облигаций на 10 млрд руб. (выпущены в марте 2016 г.).

Осенью был удачный момент, чтобы перезанять деньги по лучшим ставкам и перенести часть задолженности на более поздние сроки, «Сибур» воспользовался этим моментом, говорит аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов.

«Сибур» Нефтегазохимическая компания

Акционеры: Леонид Михельсон (43%), Кирилл Шамалов (20,9%), Геннадий Тимченко (14,2%), Sinopec (10%), Дмитрий Конов (4%), Александр Дюков (4%).

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – 196,1 млрд руб.,

Прибыль – 63,3 млрд руб.

В четверг компания опубликовала операционные показатели за девять месяцев 2016 г. Ее общий долг составил 366,1 млрд руб., снизившись по сравнению с началом года на 19,9%. Снижение связано с погашением части обязательств в иностранной валюте и укреплением курса рубля, сказано в сообщении «Сибура».

До конца года компании осталось погасить 5 млрд руб. долга, в 2017 г. предстоит выплатить 21 млрд руб. Большая часть долга – 59% – номинирована в долларах, 12% – в евро, 29% – в рублях. Отношение чистый долг/EBITDA – 2,2 (2,1 в конце 2015 г.).

Чистый долг, наоборот, вырос по отношению к началу 2016 г. на 1,9% до 292,9 млрд руб. Это обусловлено финансированием капзатрат «Запсибнефтехима» из кредитов, привлеченных у фонда национального благосостояния. Всего за девять месяцев 2016 г. компания инвестировала в проект 96,7 млрд руб., а с 2014 г. – 161 млрд руб. Выручка «Сибура» выросла на 8,6% до 300,2 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.