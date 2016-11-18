UC Rusal не хочет закупать сырье у третьих лиц

Для производства 3,6 млн т алюминия UC Rusal требуется ежегодно по 18 млн т бокситов, 7,4 млн т глинозема, 660 000 т анодных блоков и 1,2 млн т прокаленного кокса, следует из документов UC Rusal. Но далеко не всеми видами сырья компания обеспечивает себя сама. Из отчетности UC Rusal следует, что она полностью самообеспечена лишь глиноземом, а бокситами – на 80% (см. график).

Завод под санкциями Украина ввела санкции против объединенной компании «Русал», которые ограничили ее право распоряжаться местными активами. На Украине у UC Rusal – Николаевский глиноземный завод, который обеспечивает около 20% производства глинозема.

Сейчас у компании дефицит бокситов – 6 млн т в год, говорится в презентации UC Rusal, самообеспеченность анодными блоками – 71%, прокаленным коксом – 72%, следует из отчета БКС. Сколько в структуре себестоимости тонны алюминия приходится на прокаленный кокс и анодные блоки, UC Rusal не раскрывает, лишь указывает, что вместе с топливом на закупку этого сырья приходится 31,4%. Основная строка затрат в себестоимости – электроэнергия (28,1%). Сейчас себестоимость UC Rusal самая низкая с 2009 г. – $1330/т. Но и цены не слишком высоки – около $1700/т. С начала года цены на алюминий существенно выросли (на 18% до $1719/т), на уровне $1700–1800/т этот металл будет торговаться в течение года, считает начальник аналитического отдела БКС Кирилл Чуйко. Но после 2017 г., возможно, стоимость алюминия будет падать, говорит он. Выход на самообеспечение бокситами, анодными блоками и коксом добавит к EBITDA алюминиевой компании $200–300 млн в год, оценивает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

«Закупать эти материалы (анодные блоки и кокс. – «Ведомости») у третьих сторон слишком дорого, поэтому самообеспеченность – стратегический приоритет», – приводятся слова менеджмента UC Rusal в обзоре БКС. Достичь полной самообеспеченности по бокситам, анодным блокам и коксу компания сможет лишь после 2020 г., говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с менеджментом компании. Представитель UC Rusal не ответил на вопросы, какую сумму компания намерена потратить, чтобы добиться самообеспеченности, и как это может отразиться на EBITDA.

UC Rusal Производитель алюминия

Акционеры – En+ (48,13%), «Онэксим» (17,02%), Sual Partners (15,8%), Glencore (8,75%).

Капитализация – $6,2 млрд.

Выручка (МСФО, 9 месяцев 2016 г.) – $4,8 млрд.

Чистая прибыль – $534 млн.

На развитие и поддержание UC Rusal планирует в ближайшие 3–4 года тратить примерно по $600 млн в год, следует из презентации компании. Основные средства ($440–470 млн) пойдут на разработку месторождения бокситов Dian-Dian в Гвинее, говорит Худалов, к 2018 г. здесь планируется добывать 3 млн т бокситов, а к 2022 г. – 6 млн т, в 2020 г. должен заработать глиноземный комплекс мощностью 1,2 млн т.

Кокс UC Rusal закупает у ММК и «Северстали», говорит один из поставщиков. В прошлом году ММК жаловалась, что UC Rusal занижает цену закупки кокса. В III квартале этого года, следует из отчета «Русал Братск», цена на кокс в зависимости от корзины поставок снизилась на 11,9–28,9%. Кто поставляет UC Rusal анодные блоки, не ясно. Но чтобы повысить самообеспеченность ими, на Волгоградском анодном заводе UC Rusal в 2018 г. планирует расширить мощности по производству анодов на 104 000 т до 570 000 т, а в 2019 г. запустить Тайшетскую анодную фабрику (217 000 т анодов), напоминает Худалов. UC Rusal также собирается развернуть производство прокаленного кокса на Иркутском и Волгоградском алюминиевых заводах (180 000 т сырья).