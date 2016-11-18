UCP боится недополучить дивиденды от «Транснефти»

Группа UCP Ильи Щербовича просит первого вице-премьера Игоря Шувалова, министра финансов Антона Силуанова и руководителя Росимущества Дмитрия Пристанскова дать указание руководству «Транснефти» до конца 2016 г. поднять на уровень головной компании прибыль «дочек». Письмо направлено 27 октября (с его содержанием удалось ознакомиться «Ведомостям»). Представитель UCP его подтвердил. Представители Шувалова, Росимущества, Минфина не ответили.

В первом полугодии прибыль «Транснефти» по РСБУ была 10 млрд руб., или 7,4% от чистой прибыли по МСФО. «До конца календарного года остается два месяца, и если за это время «дочки» не заплатят дивиденды, то это в очередной раз позволит компании избежать требуемых выплат за 2016 г.», – считает UCP. Госкомпании должны платить в виде дивидендов 50% прибыли по МСФО или по РСБУ (в зависимости от того, какая прибыль больше). В этом году «Транснефть» подпала под исключение. По закону дивиденды не должны превышать размер чистой прибыли по РСБУ, и «Транснефть» направила на дивиденды всю прибыль (12,8 млрд руб.), так как нераспределенная не была подтверждена денежными средствами. Эти выплаты составили 8,9% чистой прибыли по МСФО.

ПАО «Транснефть» Трубопроводная компания

Акционеры – Росимущество (100% голосующих акций), привилегированные акции обращаются на бирже.

Капитализация – 248,4 млрд руб.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – 417,4 млрд руб.,

Чистая прибыль – 134,5 млрд руб.

Минэкономразвития рассчитывало, что «Транснефть» может заплатить 58,9 млрд руб. дивидендов за девять месяцев 2016 г. (это разница между 50% прибыли по МСФО за 2015 г. и выплатами за минувший год), писал «Интерфакс». Для этого «дочки» монополии должны были заплатить ей дивиденды не позднее III квартала, чтобы в четвертом «Транснефть» смогла осуществить промежуточные выплаты, но этого не было сделано, говорит представитель UCP: «Если не поднять прибыль с «дочек» по результатам девяти месяцев на головную компанию, то прибыль последней за 2016 г. снова будет мизерной». «Вопрос выплаты промежуточных дивидендов прорабатывается», – сказал представитель Минэкономразвития. Прибыль остается у «дочек» из-за схемы финансирования инвестпроектов – все деньги идут через дочерние компании, объяснял в мае представитель «Транснефти» (получить его комментарии в четверг не удалось).

«Как ни меняй отчетность, у «Транснефти» есть инвестпрограмма (до 2020 г. около 2 трлн руб.)», – говорит аналитик «Уралсиба» Алексей Кокин. Кроме нее правительство при решении вопроса о дивидендах будет учитывать операционные издержки и индексацию тарифов, добавляет он.