Программа «Малина» и ГК «Золотая ступка» планируют продвигать фармацевтические товары

Программа лояльности «Малина» и группа компаний «Золотая ступка» планируют продвигать фармацевтические товары, сообщила «Ведомостям» исполнительный директор «Золотой ступки» Кристина Танцюра и подтвердил гендиректор «Малины» Сергей Бородин.

«Малина» может предоставить обезличенные данные, сколько людей, с какой периодичностью и в каких аптеках покупают препарат или его аналог, объясняет Танцюра, производитель тогда сможет предложить покупателю скидку на лекарство или дополнительные баллы в программе лояльности – либо же приобрести аналог.

Производителей подключают к системе бесплатно, говорит Танцюра. Они платят за продукт: исследования потребительского поведения, коммуникацию и прямой контакт с потребителем, говорит Бородин, цена – «на уровне рыночной стоимости глобальных исследований». Производители также платят за баллы, которые начисляются покупателям определенного товара, за разработку акций, перечисляет Танцюра. Продвижение идет через аптечные сети, они тоже зарабатывают, считает Бородин. Договоренности с производителями есть, говорит Танцюра, но не называет их.

Второе направление сотрудничества – увеличение числа аптечных сетей в программе «Малина», продолжает Танцюра, сейчас это только «Аптечная сеть 36,6» («36,6», «Горздрав», A.v.e). «Малина» планирует увеличить и круг участников, в приоритете – супермаркеты и товары FMCG, говорит Бородин.

Кто партнеры Группа компаний «Золотая ступка» основана в 2009 г., занимается выводом на рынок лекарств. Собственники группы – Оксана Маслянкина и Даниил Айзенберг, говорит Танцюра. Финансовые показатели компания не раскрывает. Программа лояльности «Малина» сотрудничает с 30 сетями и более чем 250 онлайн-магазинами. Ее акционеры в равных долях – BP, «Росинтер ресторантс», «36,6» и «Вымпелком».

Производителям интересны не данные, а канал коммуникации с потребителем, говорит заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков: важно, сколько владельцев карты «Малина» ходит в аптеки, а также число аптек в программе. Четверть владельцев карты «Малина» (всего их более 6 млн) совершает покупки в аптеках, это порядка 300 000 покупок ежемесячно, говорит Бородин.

Подобное же предложение есть у Vita Media Group, оно основано на данных примерно 80 аптечных сетей, отмечает Глушков. Запрос в Vita Media остался без ответа.

Подобные программы есть у крупных аптечных сетей и ассоциаций, в том числе у АСНА, вопрос в размере базы, говорит управляющий партнер АСНА Александр Кондратьев. Все партнеры АСНА имеют доступ к базе и могут формировать собственные локальные акции, продолжает он, непонятно, будет ли такой доступ у партнеров «Малины». Аптекам этот продукт неинтересен, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк: данные предоставят все, а специальное предложение и, как следствие, рост продаж будет лишь у некоторых.

«Малина» – продукт не уникальный. Есть кобрендинг «Связной-Ригла», есть «Аптечный кошелек», функционал которых полностью отвечает нашим потребностям, ожиданиям партнеров и клиентов. Мы довольны и результатами программы «Спасибо от Сбербанка». Функционал этих программ полностью еще не исчерпан, нам есть куда развиваться», – рассказала директор департамента маркетинга и рекламы «Риглы» Наталья Бурдина.