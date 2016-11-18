Gett договорился о доставке еды от «Азбуки вкуса»

Статья опубликована в № 4206 от 18.11.2016 под заголовком: «Азбука вкуса» с шашечками

Сервис онлайн-заказа такси Gett (ранее Gettaxi) договорился с ритейлером «Азбука вкуса» о доставке готовой еды, сообщил «Ведомостям» один из участников переговоров. Представители ритейлера и сервиса подтвердили информацию.

По словам представителя «Азбуки вкуса», соглашение между компаниями подписано, однако сотрудничество еще не началось – дорабатываются технические решения.

Речь идет об экспресс-доставке готовой еды – «Экспресс меню», которая заработала в начале 2016 г., уточнил представитель «Азбуки вкуса». Это доставка суши, готовой кулинарии и кондитерских изделий собственного производства со средним чеком около 2000 руб., рассказывал ранее «Ведомостям» директор «Азбуки вкуса» по мультиканальным и интернет-проектам Егор Ланько.

О запуске новых услуг, помимо заказов на перевозки пассажиров Gett объявил весной 2015 г. Все услуги полностью планировалось запустить до середины 2016 г. во всех городах присутствия. Но проект оказался не так успешен, как рассчитывал сервис, – на доставку приходится менее 1% всех заказов, знает человек, слышавший об этом от сотрудника Gett в России.

Планы на миллионы На текущей неделе Gett договорился со «Сбербанк CIB» о финансировании: банк предоставит сервису заем на $100 млн и получит миноритарную долю в Gett, рассказывали источники «Ведомостей». Аналогичную сумму – $100 млн – сервис намерен инвестировать в развитие на российском рынке с осени 2016 г. по конец 2017 г. До конца этого года Gett начнет работать во всех городах-миллионниках России, а также в ряде городов, где жителей меньше 1 млн.

В целом у сервиса на всех его рынках присутствия на заказы на доставку приходится 10% выручки, еще 30% приносят корпоративные заказы, остальное – заказы такси физлицами, перечисляет представитель Gett. В России, по его словам, доставка товаров и заказ услуг приносили сервису примерно такую же долю дохода.

Однако за последнее время Gett свернул все подобные проекты (доставку пиццы, цветов, заказ уборки или ремонта смартфона), добавил представитель Gett, исключение сделано для курьерской доставки «Gett курьер», ставшей круглосуточной. Теперь Gett решил сосредоточиться на более масштабных проектах по курьерской доставке, чем доставка отдельных продуктов или бронирование услуг, пояснил представитель компании.

Источник, знакомый с планами Gett, знает, что сервис обсуждает партнерство с ритейлерами электроники и крупными продовольственными ритейлерами. В частности, предлагалось партнерство входящей в X5 Retail Group сети супермаркетов «Перекресток», уточняет он. Представитель X5 не смог это прокомментировать.

Gett принимает заказ в доставку примерно за 10 минут, утверждает его представитель: «Это значит, что через 10 минут после того, как был оформлен заказ на доставку, он уже поедет к адресату».

Развитие курьерской доставки поможет Gett удерживать водителей, указывает его представитель: за осуществление заказа «Gett курьер» водитель получает фиксированную оплату, которая выше его среднего заработка с одной поездки. Назвать цифру он отказался.

При заказе такси Gett берет единую комиссию – 15% счета за поездку, говорит его представитель. В случае с доставкой товаров от ритейлеров Gett скорее всего будет зарабатывать на комиссии с каждого заказа, которую будет брать с продавца, сказал представитель сервиса. Раскрыть условия партнерства с «Азбукой вкуса» он отказался, так же поступил представитель ритейлера.

Для сервисов такси (Uber, Gett, «Яндекс.Такси») рентабельность не является значимым фактором, главное – показать инвесторам рост и перспективы новых направлений, напоминает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. У таких компаний есть возможности дотировать стратегически значимые для них услуги, продолжает он. Gett скорее всего предложил «Азбуке вкуса» крайне выгодные финансовые условия, отмечает эксперт. Сервис заинтересован в таком сотрудничестве больше, чем ритейлер, считает Бурмистров, Gett находится в процессе перезапуска проекта по доставке и партнер из числа крупных сетей сделает переговоры с другими более продуктивными.

Жители России в целом лояльны к сервисам такси, но в Москве этот уровень ниже, чем в других городах, и неочевидно, что покупатели будут приобретать здесь что-либо еще, рассуждает Бурмистров.