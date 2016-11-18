Газпромбанк и UCP обогнали Аркадия Ротенберга по сумме заказов «Газпрома»

Их «Стройгазконсалтинг» осенью получил от концерна еще два подряда на 33 млрд рублей

«Стройгазконсалтинг» (СГК) получил еще два крупных заказа от «Газпрома». Компания построит два участка второй нитки магистральных газопроводов Ухта – Торжок за 20,4 млрд и 12,5 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Контракты заключены в конце октября и начале ноября. Еще один участок достался «Стройтранснефтегазу» (ранее – «Стройтрансгаз»), сумма контракта – 12,7 млрд руб.

Все три договора заключены без конкурса, на условиях закупки у единственного поставщика, следует из данных сайта госзакупок. В последнее время «Газпром», как правило, не проводит конкурсы для таких больших и сложных объектов, а делает предложение конкретному участнику, понимая, у кого есть свободные мощности, говорит человек, близкий к одному из подрядчиков. Представители «Газпрома» и СГК отказались от комментариев, представитель «Стройтранснефтегаза» не ответил на запрос.

С учетом подряда на строительство двух участков газопровода «Сила Сибири» стоимостью 35,2 млрд и 21,1 млрд руб., которые СГК получил летом, и заказов для «дочек» «Газпрома» сумма его контрактов с концерном в этом году достигла 127,7 млрд руб. (данные «СПАРК-Интерфакса» и сайта госзакупок). В этом году компания вернулась в тройку крупнейших подрядчиков «Газпрома», обогнав «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга (49,4 млрд руб.). Представитель «Стройгазмонтажа» не ответил на вопросы «Ведомостей». Лидерство сохраняет «Стройтранснефтегаз» – 213,7 млрд руб. (все суммы рассчитаны на основе данных «СПАРК-Интерфакса»).

Что за стройка Вторая нитка газопровода Ухта – Торжок нужна для транспортировки дополнительных объемов газа с Ямала на Северо-Запад России и экспорта по будущему трубопроводу «Северный поток – 2». Проект включает линейную часть протяженностью 970 км и расширение семи действующих компрессорных станций общей мощностью 625 МВт, говорил в интервью журналу «Газпром» зампред правления концерна Виталий Маркелов. Основные строительно-монтажные работы «Газпром» планировал начать в III квартале 2016 г., ввод всех объектов – в 2019 г., сообщал он. В инвестпрограмме «Газпрома» на 2016 г. на проект заложено почти 46 млрд руб., из них 45,4 млрд – на строительство линейной части.

Участок «Силы Сибири» за 21,1 млрд руб. стал первым заказом «Газпрома» такого масштаба для СГК с 2013 г. После того как у прежнего владельца СГК Зияда Манасира испортились отношения с главным заказчиком, стройки «Газпрома» пришлось заморозить, писал Forbes. Летом банк «Россия» грозил подать в суд заявление о банкротстве СГК. Смена акционеров (с 2015 г. по 50% СГК у Газпромбанка и группы UCP Ильи Щербовича и партнеров) помогла компании улучшить отношения с «Газпромом» и символически «вернуться в семью», говорил источник «Ведомостей», близкий к другому подрядчику концерна.

СГК в последнее время активно наращивает портфель, отмечает директор Small Letters Виталий Крюков. Подрядчиков, способных взяться за такие проекты, немного, выбор у «Газпрома» ограничен, заключает он.

Два новых заказа – «очень хороший знак», радуется человек, близкий к СГК. Прежде компания работала на объектах первой нитки газопровода Ухта – Торжок, у нее большой опыт строительства линейных объектов и есть вся необходимая техника, добавляет он. Положение компании постепенно выправляется, отмечает источник, близкий к одному из акционеров СГК.

Строительство второй нитки должно быть не очень дорогим проектом: газопроводы пройдут в уже существующем коридоре, полагает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. Средняя стоимость новых контрактов – чуть выше $2 млн за 1 км, подсчитал Крутихин: «Это вполне разумная цена для линейной части, никакого перебора не видно».