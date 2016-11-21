ФАС возбудила дело против РЖД и ее «дочки» – Федеральной грузовой компании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает Федеральную грузовую компанию (ФГК) и ее материнскую компанию – РЖД в необоснованном завышении ставок на предоставление вагонов для перевозки минерально-строительных грузов. ФАС возбудила дело, компании могли злоупотребить доминирующим положением на рынке, сообщило ведомство.

В апреле ФАС разрешила ФГК взять в аренду парк «УВЗ-логистики», выдав РЖД и ФГК предписание не повышать цену на предоставление вагонов свыше 7%.

По данным ведомства, с 1 января по 1 августа рост стоимости услуг ФГК по предоставлению полувагонов для внутрироссийских перевозок минерально-строительных грузов составил до 38%. При этом ставки на предоставление вагонов отдельным грузоотправителям в период с июня 2015 г. по июнь 2016 г. выросли в 2,2–2,5 раза.

«ФГК является ценовым лидером рынка услуг по предоставлению полувагонов для перевозки грузов, иные участники рынка ориентируются на компанию при определении цен на свои услуги. Таким образом, необоснованное повышение цен создает предпосылки для роста ставок других операторов вагонного парка. В ведомстве не исключили, что список ответчиков по делу может расшириться», – говорится в пресс-релизе. Если будет доказано, что ФГК и РЖД злоупотребили доминирующим положением, это может грозить им штрафами в размере от 1 до 15% выручки, полученной на рынке, где произошло нарушение.

В конце октября ФАС возбудила против ФГК административное дело за нарушение поведенческих условий, выданных при аренде парка «УВЗ-логистики», писал «Коммерсантъ». На действия ФГК жаловались расположенные в Липецкой области Хмелинецкий и Ольшанский карьеры, подконтрольные «Руснерудпрому», сообщал «Интерфакс».

РЖД рассылала грузоотправителям индекативные цены на предоставление вагонов под перевозку строительно-минеральных грузов, объясняет человек в ФАС участие в деле монополии. РЖД и ФГК предоставят свои позиции после изучения материалов дела, говорят их представители.

Под управлением ФГК находится 22% от общего парка полувагонов, сообщила компания: «Наличие более 450 игроков, на долю которых приходится 78% рыночного сегмента, со всей очевидностью свидетельствует о высокой конкурентности рынка». ФГК предоставляет вагоны по рыночной цене и не имеет возможности в одностороннем порядке устанавливать ставки на оказываемые услуги, говорится в ее заявлении. Чтобы сформировать рынок услуг по предоставлению вагонов, ФГК в этом году разместила более 30 000 единиц подвижного состава на электронной торговой площадке, напоминает ФГК.

В первом полугодии 2015 г. был пик профицита вагонов, напоминает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Операторы, прежде всего те, у которых не было долгосрочных контрактов с грузоотправителями (в структуре перевозок в полувагонах доля сервисных контрактов была наиболее высокой у «Глобалтранса», ПГК, «Нефтетранссервиса» (НТС) и у которых высокий средний возраст парка (в первую очередь ФГК и «РТ-оператор»), начали устанавливать демпинговые цены в сегменте строительных грузов. При этом грузоотправители не предъявляли жестких требований к подвижному составу, чтобы вагоны не простаивали и не нужно было оплачивать простой на путях необщего пользования или общего пользования, поясняет эксперт. В III квартале 2016 г. вагонная составляющая по полувагонам в сегменте перевозок строительных грузов составляла 600–700 руб. в сутки против 430–460 руб. в сутки в начале 2016 г., что в совокупности с индексацией тарифа на порожний пробег и привело к росту расходов грузоотправителей более чем на 50%, говорит Бурмистров.

Рост стоимости перевозки строительно-минеральных грузов связан с рыночными факторами – кратным удорожанием угля, вызвавшим рост спроса на подвижной состав, и сезонным дефицитом полувагонов на рынке, объясняет человек, близкий к РЖД. «Со стороны ФАС неправомерно применять требования к ФГК как крупному игроку, не являющемуся даже доминирующим. Если же антимонопольное ведомство рассматривает рынок предоставления полувагонов рынком коллективного доминирования, то единые правила регулирования должны применяться ко всем операторам», – считает он. Другим крупным операторам полувагонов ФАС запросов не рассылала, говорит источник в ведомстве. В этом году стоимость перевозок строительных материалов увеличилась в том числе из-за роста отцепочных ремонтных работ, которые проводит РЖД, говорит человек, близкий к руководству НТС. Монополия каждый год проверяет все большее число вагонов, таким образом увеличивая доход от этого вида деятельности, добавляет он.

РЖД привлечена к делу, поскольку является единственным владельцем ФГК и определяет ее хозяйственную деятельность, говорит руководитель антимонопольной практики Sameta Андрей Астанин. Они должны будут предоставить доказательства и факты, обосновывающие повышение цены, добавил он.