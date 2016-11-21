Бывший вице-президент «Роснефти» Лариса Каланда может перейти в «Транснефть»

Бывший вице-президент «Роснефти» по юридическим вопросам Лариса Каланда может перейти в «Транснефть» на пост вице-президента монополии, сообщил Bloomberg со ссылкой на двух источников, знакомых с планами о ее назначении. Начать работу на новом месте Каланда может с понедельника. Связаться с Каландой в пятницу не удалось. Представители «Транснефти» и «Роснефти» отказались от комментариев.

Об уходе Каланды «Роснефть» сообщила в мае. Причины – личные обстоятельства, а также завершение пятилетнего контракта, объяснял тогда «Ведомостям» представитель компании. По версии РБК, Каланда ушла из компании из-за разногласий с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным. По словам знакомого одного из вице-президентов «Роснефти», за несколько месяцев до ухода Каланда говорила, что хотела бы работать в менее интенсивном темпе. Но и в «Транснефти» требования не менее жесткие, а дисциплина и рабочая обстановка напоминают армейские, вспоминает бывший работник монополии. Была информация, что Каланда собиралась перейти в «Газпром», ее появление в «Транснефти» неожиданно, поделился один из собеседников «Ведомостей».

Согласно отчету «Роснефти» за 2015 г., у Каланды было 2 171 818 акций «Роснефти» (0,0205% от уставного капитала компании, в пятницу такой пакет стоил 731,9 млн руб.). В 2015 г. Forbes оценивал ее состояние в $55 млн.

Какие вопросы Каланда будет курировать в «Транснефти», неизвестно. Логично было бы доверить ей взаимодействие с госорганами, полагает знакомый Каланды. В «Роснефти» она проработала 10 лет в должности вице-президента по правовым вопросам, в последние четыре года также занималась взаимодействием с органами власти. Бывший сотрудник «Транснефти» слышал, что она займет позицию вице-президента компании Михаила Баркова, который отвечает за правовые вопросы, пишет РБК.

До прихода в «Роснефть» в 1997–2006 гг. Каланда работала в ТНК и «ТНК-ВР менеджменте». В декабре 2012 г. была назначена статс-секретарем – вице-президентом «Роснефти». С июля 2015 г. Каланда исполняла обязанности вице-президента – руководителя аппарата компании, после того как эту должность покинул Рашид Шарипов. Его называли доверенным человеком Сечина. В январе 2016 г. Шарипов занял в «Транснефти» должность заместителя вице-президента компании, а с марта был назначен вице-президентом, сообщала компания. У Каланды и Шарипова были хорошие отношения, рассказывали «Ведомостям» двое их знакомых. У «Роснефти» и «Транснефти» не раз возникали разногласия. Так, например, в феврале 2014 г. «Транснефть» резко отреагировала на предложение «Роснефти» стать акционером монополии, назвав эту идею истерикой, и обвинила оппонента в искажении данных о тарифах. «Роснефть» в ответ изобрела термин «транспортобесие».